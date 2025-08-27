Reconoce TJA a Elías Cortés Roa por su trayectoria como magistrado

En sesión extraordinaria pública, el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala reconoció la trayectoria, desempeño y compromiso del magistrado Elías Cortés Roa, quien concluye su encargo en la Tercera Ponencia el 31 de agosto de 2025.

Durante su mensaje, el magistrado presidente, Manuel Vázquez Conchas destacó el trabajo de Cortés Roa en el servicio público de impartición de justicia, desde su adscripción como magistrado en la Sala Electoral Administrativa y en la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se distinguió por su compromiso con la legalidad. “Este pleno reconoce su dedicación y aportación en la materia de justicia administrativa”.

Enfatizó que el magistrado realizó una contribución significativa en las acciones y el quehacer del Tribunal con el trabajo diario en favor de las y los justiciables, de ahí que reconoció su trayectoria y valiosa aportación a la justicia administrativa y a la vida institucional del estado.

A su vez, la magistrada interina, Luz María Vázquez Ávila externó que la trayectoria de Elías Cortés en este órgano jurisdiccional es un referente en la impartición de justicia y ejemplo de liderazgo, “Magistrado, su ciclo en este tribunal llega a su fin, sabemos que su influencia perdurará en cada rincón de esta institución, le deseamos éxito en su nuevo camino, con la certeza de que seguirá siendo faro de rectitud y sabiduría”.

Mientras que el magistrado Elías Cortés Roa agradeció este significativo reconocimiento, pues “es de alto valor porque después de casi 24 años el próximo domingo se cierra un ciclo en el que tuve la fortuna de crecer profesionalmente (…) mi agradecimiento, reconocimiento y amistad para todos, cierro este ciclo con la tranquilidad del deber cumplido”.

Cabe destacar que la entrega de este reconocimiento dejó constancia de su participación decisiva en la instalación y consolidación de este órgano especializado en 2018, así como de su encomienda como magistrado integrante de este pleno, función desempeñada con entrega y vocación de servicio.