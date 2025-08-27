Miércoles, agosto 27, 2025
Reconoce TJA a Elías Cortés Roa por su trayectoria como magistrado

La Redacción

En sesión extraordinaria pública, el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala reconoció la trayectoria, desempeño y compromiso del magistrado Elías Cortés Roa, quien concluye su encargo en la Tercera Ponencia el 31 de agosto de 2025.

Durante su mensaje, el magistrado presidente, Manuel Vázquez Conchas destacó el trabajo de Cortés Roa en el servicio público de impartición de justicia, desde su adscripción como magistrado en la Sala Electoral Administrativa y en la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se distinguió por su compromiso con la legalidad. “Este pleno reconoce su dedicación y aportación en la materia de justicia administrativa”.

Enfatizó que el magistrado realizó una contribución significativa en las acciones y el quehacer del Tribunal con el trabajo diario en favor de las y los justiciables, de ahí que reconoció su trayectoria y valiosa aportación a la justicia administrativa y a la vida institucional del estado.

A su vez, la magistrada interina, Luz María Vázquez Ávila externó que la trayectoria de Elías Cortés en este órgano jurisdiccional es un referente en la impartición de justicia y ejemplo de liderazgo, “Magistrado, su ciclo en este tribunal llega a su fin, sabemos que su influencia perdurará en cada rincón de esta institución, le deseamos éxito en su nuevo camino, con la certeza de que seguirá siendo faro de rectitud y sabiduría”.

Mientras que el magistrado Elías Cortés Roa agradeció este significativo reconocimiento, pues “es de alto valor porque después de casi 24 años el próximo domingo se cierra un ciclo en el que tuve la fortuna de crecer profesionalmente (…) mi agradecimiento, reconocimiento y amistad para todos, cierro este ciclo con la tranquilidad del deber cumplido”.

Cabe destacar que la entrega de este reconocimiento dejó constancia de su participación decisiva en la instalación y consolidación de este órgano especializado en 2018, así como de su encomienda como magistrado integrante de este pleno, función desempeñada con entrega y vocación de servicio.

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Presentan festejos taurinos de la Feria Tlaxcala 2025; se realizarán cuatro corridas y una novillada

Dania Corona Muñoz -
El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, junto con las empresas MDT y Feria Toro, dio a conocer la mañana...

Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires

La Jornada -
Ap Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras ser atacado...

EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

La Jornada -
Sputnik Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a...

Tiroteo deja dos niños muertos y 17 heridos en escuela católica en Minneapolis

La Jornada -
Minneapolis. Un hombre armado abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis este miércoles y golpeó...

