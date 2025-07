Reconoce titular de SSC presencia del crimen organizado en Tlaxcala, pero niega su asentamiento

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, reconoció la presencia de la delincuencia organizada en Tlaxcala, aunque sostuvo que ésta no ha logrado asentarse en el estado, gracias “a los trabajos de inteligencia, coordinación interinstitucional y contención” desarrollados por las autoridades locales, federales y militares en la entidad.

- Anuncio -

“El crimen organizado ha intentado ingresar a Tlaxcala, pero lo hemos contenido”, afirmó el funcionario durante un encuentro con medios de comunicación, en el que fue cuestionado por la ciudadanía respecto a la existencia de cárteles operando en suelo tlaxcalteca, como lo documentan informes del gobierno federal, observatorios ciudadanos y reportes periodísticos.

Perea Marrufo enfatizó que Tlaxcala es paso obligado para grupos delictivos por su ubicación geográfica, pero que las tareas de prevención y reacción han impedido que las células criminales echen raíces de manera formal en el estado, pese a que han sido desmantelados diversos narco laboratorios que operaban en varios municipios de la entidad.

La percepción de la sociedad es que sus autoridades ocultan la verdad o le mienten sobre la presencia del crimen organizado en Tlaxcala, qué hay de eso, le cuestioné.

- Advertisement -

“Es muy polémico este tema y es muy respetable la opinión de cada uno de los ciudadanos. Lo que sí es un hecho es que hay cifras oficiales, como tú bien lo comentas, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde establecen que la incidencia en el Estado es la más baja del país y estamos trabajando para irla bajando poco a poco más.. Sí (hay presencia de la delincuencia organizada), pero no asentados en el Estado.

Cuestionado sobre la diferencia entre existencia y presencia del crimen organizado en la entidad, el funcionario enfatizó: “Si (hay presencia), pero no asentados. Tú no ves, por ejemplo, camionetas de gente armada que se andan paseando por todo el Estado, como lo hacen en otros estados de la República. Eso es una presencia y no están asentados como en otros estados.

Abundó: “Por aquí pueden pasar, una banda de un cártel, por ejemplo, que está asentado en Veracruz y va hacia la Ciudad de México, tiene que pasar por aquí, ¿por dónde más iba a pasar?”.

- Advertisement -

Y la existencia y desmantelamiento de narco laboratorios, no es presencia del crimen organizado, le cuestionó una reportera.

“Como ya se comentó, hay presencia a través de estas acciones, pero nosotros prevenimos que se asienten aquí en el Estado”, dijo al referir que detectando y destruyendo éstos impiden el asentamiento de bandas de la delincuencia organizada, y ejemplificó “si vamos a poner X personas que quieran delinquir aquí en el Estado y empiezas a poner una tienda, pero no ha funcionado, no quiere decir que ya está asentado, que ya está aquí en el Estado”.

La declaración se da en un contexto donde las contradicciones entre autoridades estatales y federales se han hecho evidentes. Mientras el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, admitió que “el crimen organizado ha intentado incursionar”, el titular de la SSC matizó señalando que hay presencia pero no estructuras criminales consolidadas.

En este sentido, Perea Marrufo presumió que los operativos implementados en contra de la delincuencia organizada para su neutralización han sido exitosos y que las unidades de inteligencia e investigación del estado trabajan “de manera constante” para evitar su proliferación.