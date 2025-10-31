Jueves, octubre 30, 2025
Reconoce Mario Delgado avances de Tlaxcala en la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”

La Redacción

El secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo, reconoció el trabajo que realiza Tlaxcala dentro de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, al señalar que la entidad se ubica entre las primeras del país en el avance de los censos escolares que evalúan el estado de salud y bienestar de las y los estudiantes.

Durante su visita al Centro Escolar Chiautempan, Delgado Carrillo constató las acciones que impulsa el programa federal para fomentar hábitos saludables entre la comunidad educativa, a través de actividades físicas, orientación nutricional y cuidado bucal.

Acompañado por el secretario de Educación Pública del Estado y titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, el funcionario federal presenció una demostración de las dinámicas realizadas por alumnas y alumnos para promover la importancia de llevar una alimentación balanceada y realizar actividad física.

“El esfuerzo de maestras, maestros, directivos, madres, padres y tutores ha permitido que esta estrategia avance con éxito en Tlaxcala. El compromiso compartido se traduce en mejores condiciones de salud para nuestras niñas y niños”, subrayó.

Asimismo, Mario Delgado hizo un llamado a madres, padres y tutores a consultar los diagnósticos individuales del programa y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en materia de estado nutricional, salud bucal y agudeza visual.

Las familias pueden acceder a los resultados mediante correo electrónico, mensaje SMS o en la plataforma resultados.vidasaludable.sep.gob.mx.

En caso de que el diagnóstico indique obesidad, bajo peso, caries o disminución de agudeza visual, las y los estudiantes podrán acudir a las clínicas sugeridas sin necesidad de cita previa.

Durante la visita, Mario Delgado Carrillo también realizó grabaciones en el plantel, con el objetivo de documentar los avances del programa “Vive Saludable, Vive Feliz” en Tlaxcala, como ejemplo nacional de trabajo coordinado entre autoridades educativas, personal docente y familias.

