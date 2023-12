Reconoce CEDH a Taurus como “Empresa Comprometida con los Derechos Humanos”

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer otorgó este miércoles el distintivo “Empresa comprometida con los derechos humanos” a la compañía Taurus, a través de Plásticos y Manufacturas Logym y Manufactura Bancor, empresas de clase mundial con presencia de sus productos electrodomésticos en por lo menos 10 países, las cuales se ha distinguido por sus políticas de inclusión, pues a la fecha por lo menos 10 por ciento de su planta laboral está integrada por personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior, acreditaron los siete ejes para respetar y promover los derechos humanos de sus trabajadores con base en los estándares internacionales establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), apostándole a ambientes laborales donde exista y se promueva una cultura de paz, demostrando con ello que no solo destacan por su éxito empresarial, sino también por su profundo compromiso con los valores fundamentales que une a las personas y que sirven de inspiración para que otras empresas hagan lo propio.

La ombudsperson de Tlaxcala precisó que si bien este organismo se encarga de velar porque los derechos humanos de las personas sean respetados por las servidoras y servidores públicos, en casos como éste reconoce la labor de empresarias y empresarios para respetar los derechos entre particulares y que le apuestan a la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible.

Destacó el enfoque de la empresa en la innovación, la transformación digital, la gestión del talento, la diversidad e inclusión, pues a lo largo de los 14 años de su estancia en Tlaxcala, ha integrado a personas con discapacidad a su fuerza laboral, lo que refleja firmemente en el valor y la contribución de cada persona, independientemente de sus capacidades.

Al respecto, el director general de Taurus, Guillermo Freyria Pérez, refrendó su compromiso por continuar impulsando estas políticas de inclusión y mantener como mínimo el 10 por ciento de su planta laboral de personas con discapacidad, además de fomentar las buenas prácticas de respeto a la dignidad humana, generando un entorno que respeta y valore a todas las personas.

A su vez, el titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad del gobierno del Estado, Noé Altamirano Islas, destacó el trabajo que la CEDH lleva a cabo a través de la entrega de estos reconocimientos a empresas, quienes reflejan su compromiso por la igualdad sustantiva de sus trabajadores, pues esto va de la mano con el trabajo del gobierno del estado que busca el bienestar laboral de los ciudadanos y que mejor ejemplo que las políticas de inclusión que impulsa la empresa Taurus.

Durante este evento, Verónica Juárez Hernández, entrenadora de ensamble de Taurus, brindó su testimonio sobre los procesos de producción de esta empresa, donde destacan las políticas de respeto a los derechos humanos de todos los trabajadores, incluyendo a las personas con discapacidad que han servido de ejemplo para percatarse de que no hay limitantes para salir adelante y más si se trabaja en ambientes de compañerismo.

La gerente de Desarrollo Organizacional de la empresa Taurus, Adriana Sánchez Fajardo, agradeció a la CEDH por el respaldo para obtener este distintivo para las empresas que los recibieron, pues no solo es un logro para los directivos, sino que refleja el esfuerzo de quienes aquí laboran y que de forma conjunta transiten hacia un mundo más justo y equitativo.

En este evento también estuvieron presentes el director del Centro de Conciliación Laboral de Tlaxcala, José Badillo Montiel; los gerentes de Ingeniería e Innovación, Tesorería, Calidad y Finanzas, Alejandro Vega Concha, Alicia García Melo, Carlos Efrén Gómez Hernández y Cecilia Hernández Meza, respectivamente.