Recomienda Sesa reforzar higiene bucal para disminuir carga viral de Covid–19

La Secretaría de Salud (Sesa) recomienda a la población reforzar la higiene bucal para disminuir la carga viral de Covid–19, además de mantener una rutina de limpieza bucodental que contemple el cepillado de dientes tres veces al día y el uso de enjuague bucal sin alcohol.

Elizabeth Silva Muñoz, líder estatal del Programa de Salud Bucal, explicó que en la fase inicial de la infección el virus de Covid–19 se concentra sobre todo en la nariz, boca, garganta y laringe, lo que explica su alta capacidad de contagio, por lo que una higiene bucodental correcta que incluya el cepillado de la lengua es muy importante para reducir riesgos.

Silva Muñoz aseguró que para prevenir el contagio por el virus, es importante no compartir los cepillos de dientes, colocarlos en posición vertical, no utilizar el mismo vaso, evitar colocar capucha del cepillo si no tiene perforaciones y procurar que estén alejados del inodoro.

En cuanto a los cepillos dentales tradicionales o cabezales de eléctricos deben cambiarse cada tres meses, además se recomienda utilizar cepillos interdentales o seda dental y para su limpieza se aconseja sumergirlo en un vaso con una solución al 0.05 por ciento de hipoclorito de sodio durante 30 minutos, posteriormente aclarar con agua y dejar secar.

La Sesa recomienda utilizar enjuagues bucales que contengan odopovidona, cloruro de cetilpiridinio, peróxido de hidrógeno o aquellos que contienen aceites esenciales y se deben usar sin diluir.

“Siguiendo las recomendaciones anteriores podremos disminuir la carga viral y el riesgo asociado a la cantidad de virus presentes en la boca; además, cuando las condiciones lo permitan es necesario acudir con el odontólogo periódicamente”, indicó.

Silva Muñoz recordó que con el objetivo de evitar contagios por Covid–19, el servicio dental únicamente se otorga a través del área de urgencias de las 77 unidades de la Sesa que cuentan con este servicio, además se prioriza la atención de infecciones, sangrado oral, sangrado y traumatismos; por el momento no se están realizando acciones curativas como obturación con amalgama, obturación con resina, obturaciones temporales, toma de radiografías y extracciones dentales a menos que la urgencia dental lo amerite.