Recomienda AEPAF a padres de familia enviar a sus hijos a clases hasta que estén vacunados contra el Covid-19 

Las medidas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para el regreso a clases el próximo ciclo, no son suficientes para evitar los contagios de Covid-19, consideró el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), Florencio López Quiroz.

Ante ello, recomendó a los tutores enviar a sus hijas e hijos a las escuelas hasta que estén vacunados contra el Sars-Cov-2, pues pese a su edad corren el riesgo de enfermarse de gravedad y fallecer, como ya sucedió con un menor de 12 años que murió por consecuencias del nuevo coronavirus, según reportó la Secretaría de Salud (Sesa) el pasado 3 de agosto.

También cuestionó que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) se deslinde de su responsabilidad en las labores de limpieza de los planteles y las deje a cargo de los docentes y de los padres de familia, quienes además están comprando con su dinero los insumos y materiales que requieren, “como lo verifiqué en la secundaria Técnica número 50”, ubicada en el municipio de Chiautempan, “pero se puede investigar si en otras escuelas la dependencia ha dado los insumos, se ha hecho a un lado”

López Quiroz expuso tres razones por las que consideró no es seguro el retorno a las aulas a partir del ciclo escolar 2021-2022 que inicia el 30 de agosto, como lo dispusieron las autoridades. La primera, señaló, los planteles solamente están siendo limpiados por los padres de familia, pero no están sanitizados.

“Segundo, ya se tuvo la muerte de un niño por Covid en Tlaxcala y va a ser un problema fuerte porque los niños no están vacunados, se debe regresar a las aulas cuando ya lo estén. Tres, cada plantel debe tener un filtro de sanitización y toma de temperatura, pero verán que no lo tendrán. La Secretaría no quiere ver la realidad, pero, esperemos que no sea así, cuando se den los primeros contagios se van a dar cuenta de que no hay condiciones, además los alumnos no están preparados para ese tipo de situación y, sobre todo, no están vacunados”.