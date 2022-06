Reclutará DAM a tlaxcaltecas que deseen laborar en Canadá

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) firmó un convenio de colaboración con la empresa Working Link para que la dependencia estatal reclute a aspirantes que deseen trabajar de manera temporal en Canadá.

En las oficinas de la DAM, la directora Gabriela Hernández Montiel indicó que es interés de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ayudar a la ciudadanía y brindarle las herramientas necesarias para acceder a una mejor calidad de vida.

En este sentido, refirió que Working Link ofrece las condiciones necesarias para que los y las tlaxcaltecas que desean laborar en Canadá de manera temporal, lo hagan con una oportunidad de empleo legal, ordenada y segura.

“Vamos a reclutarlos aquí en la oficina, siempre y cuando cuenten con los requisitos necesarios como estudios de bachillerato concluidos, situación migratoria regular, que no hayan radicado en Estados Unidos de manera irregular y si tuvieran el plus de hablar inglés mejor y si no, les buscamos un espacio donde puedan emplearlos, aunque no hablen inglés” agregó.

Durante la firma de convenio, el socio fundador de Working Link, Luis Manuel Muñoz Carrillo destacó que la empresa, en lo que va del año, ha colocado a más de 6 mil mexicanos en un empleo temporal en la nación canadiense.

Además, reconoció el interés del gobierno estatal por este tipo de relación y trabajo conjunto entre autoridades a favor de los tlaxcaltecas y de la gente que busca una oportunidad laboral en el extranjero.

“Desafortunadamente, muchas veces terminan exponiéndose no solo en la frontera de manera ilegal, sino también siendo víctimas de fraude o estafa. Es muy importante para la empresa ofrecerles una oportunidad de trabajo y, al mismo tiempo, combatir esos ilícitos en contra de buscadores empleo”, puntualizó.

En su oportunidad, la directora de operaciones de la empresa, Silvia García Ramírez abundó que las plazas de trabajo no solamente son para el área agrícola, sino que los tlaxcaltecas se han distinguido por ser excelentes tablajeros, cortadores de carne, carpinteros y cocineros.

“Cada vez nos están pidiendo más cocineros, de aquí tenemos una muy buena experiencia de un chico que llegó a evaluarse, lo entrevistaron dos empresas, una para el área de cocina y otra para gerencia de cocina; las dos lo contrataron, muy cotizado él, con un buen nivel de inglés”, señaló.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a los tlaxcaltecas que deseen laborar de manera temporal en Canadá a que se acerquen a las oficinas de la DAM, en Plaza de la Constitución, sin número, colonia centro de la capital del estado, o bien se comuniquen al número telefónico 246 462 1289.