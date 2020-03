Reclaman repatriación de restos de tlaxcalteca fallecido en Texas hace 8 meses

En medio de la incertidumbre, familiares de Omar Cervantes Caricio reclaman a Estados Unidos la repatriación de los restos de este hombre que el 8 de julio del año pasado emigró de Tlaxcala y con quien tuvieron contacto por última vez el 11 de ese mes, 13 días antes de enterarse que fue hallado sin vida en Texas, aunque las autoridades forenses aún no confirman su identidad a través de estudios genéticos.

A la fecha, se desconoce la causa del fallecimiento, así como las condiciones exactas en que se encontraba. Sin tener la evidencia plena de que se trata de su esposo, Laura Muñoz Ahuatzi ha vivido ocho meses de angustia y recorrido dependencias en busca de apoyo.

Es entrevistada en La Central de Autobuses de Tlaxcala, desde donde su esposo partió el 8 de julio de 2019 a la ciudad de Puebla y de esa vecina entidad viajó a Ciudad Reynosa, Tamaulipas, punto para cruzar a Estados Unidos con ayuda de un ’pollero’ al que pagó alrededor de mil 500 dólares.

El día 11 de ese mes fue la última vez que Laura Muñoz estableció comunicación con él vía telefónica, “pero –señala– el 15, la persona que lo llevaba para pasar nos habló para decirnos que mi esposo se había quedado, que no había cruzado, que Migración nos dijera qué había pasado con él”.

-¿En qué lugar se quedó?.

-En un rancho de Bro (Brownsville), Texas. De ahí ya no nos comentan nada; estuvimos esperando a que él se comunicara con nosotros.

“Llevaba un teléfono celular, le marcamos, nunca nos contestó; siempre insistimos. El día 24 de julio nos contesta un forense y nos dice que había encontrado el cuerpo de mi esposo en ese lugar, en un rancho”, indicó Laura Muñoz.

Refiere que le solicitaron pruebas de Acido Desoxirribonucleico (ADN) para corroborar la identidad de su cónyuge, por lo que la familia recurrió al Instituto Nacional de Migración (INM) y fue remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se tomó una muestra a la madre y a la hermana de Omar.

Antes, ya había sido enviado el informe de los resultados del estudio realizado a la hija de este matrimonio; sin embargo, no fue aceptado de esa forma ya que se requería forzosamente de material físico.

Pero pese a que este procedimiento ya se cumplió con las pruebas de ADN efectuadas a la madre y hermana, “es la fecha en la que no nos han dicho si es o no es mi esposo, si la persona que está ahí es o no es mi marido, solo nos dicen que es él porque tiene una identificación y el teléfono celular”, resalta.

“Hemos preguntado varias veces y nos responden que el estudio tarda mucho tiempo, pues se realiza en una universidad, pero la SRE dice que hasta que el forense o esa institución de educación hagan su trabajo, el Consulado podrá notificar el resultado”.

Mientras –agrega–, nos tienen así desde hace ocho meses, en la incertidumbre. Me enseñaron unas fotos y por las facciones, pareciera que sí es él, pero no por la vestimenta que tiene, no es la que llevaba.

Estas y otras incongruencias le hacen pensar que no se trata de su esposo “y es por eso que –subraya– uno sigue pensando que a lo mejor él esté vivo, pero a la vez dice uno, no, porque ya se hubiera comunicado conmigo, ya hubiera tenido algún contacto”.

Demanda a los forenses agilizar su trabajo, “porque –interroga– para qué quieren un cuerpo ahí, si no es ni de su familia, es la mía; es mi esposo, es padre, es hijo, es hermano, y a todos nuestros familiares los tienen igual que a mí”.

Asegura que él gozaba de buena salud, pues “no sufría de nada, no estaba enfermo, ni nada; se fue porque, como todos, queremos una vida mejor; arriesgamos la vida por lo que queremos lograr, para salir adelante”.

Previo a migrar a Estados Unidos, en busca del llamado “sueño americano”, Omar se dedicaba al comercio, vendía ropa en tianguis. Ahora tendría 42 años de edad. Nació en el estado de Veracruz, pero desde pequeño radicó en territorio tlaxcalteca, se casó con una chiautempense y ambos procrearon a una hija que actualmente tiene 10 años.

El plan de este hombre era reencontrarse con sus hermanos que ya lo esperaban en Estados Unidos y lo ayudarían a colocarse en algún centro de trabajo. “Pero –dice Laura– están con la misma incertidumbre que yo, tampoco saben nada” de su situación.

“En esta ocasión él no tuvo la suerte, si es que fueran de él esos restos. Que ya me digan, sabes qué, sí es él; lo que uno quiere es información precisa para traerlo de vuelta aquí, a Chiautempan”, ruega desconsolada.

Asienta que intentó tramitar una visa humanitaria, pero la SRE le explicó que no procede en su caso, pues no está en ninguno de los supuestos establecidos: por enfermedad grave del connacional, por la falta de un cuidador o por imputación de algún delito.

“Por eso no he ido hasta allá, yo de cierta manera sí quisiera ir, para reconocerlo a él y sus pertenencias, porque el estado en el que lo encontraron fue de descomposición muy alta. En la SRE me dicen que es el gobierno de Estados Unidos el que no hace nada, que si fuera aquí ya me hubieran dicho”.

-¿Hay algún amigo o conocido que haya viajado con él con la misma intención de cruzar o alguien a quien pueda contactar para tener mayor información?.

“Él se fue solo, sin nadie más”.

La única persona que podría aportar información es el ‘pollero’ que supuestamente lo ayudaría a pasar la frontera, “pero ya cambió su número de teléfono, incluso, cuando le llamé para preguntarle qué había pasado con mi esposo, nada más dijo, ‘él se comunicará con ustedes’”, apunta.

Laura Muñoz ha recurrido a la Dirección de Atención al Migrante (DAM) del gobierno estatal, la cual la canalizó a la SRE, “pero –acentúa– eso ya lo habíamos hecho; las personas a las que nos hemos acercado nos mandan al mismo lugar y la respuesta es la misma”.

Además de este suplicio, a la familia de Omar le inquieta la cobertura del costo por traslado del cuerpo. “Nos han dicho que si es cremado no hay que pagar nada, pero no quiero que me lo manden en cenizas, eso no”.

La deportación de los restos desde Estados Unidos hasta México representa un desembolso de entre 70 mil y 80 mil pesos, cantidad que será difícil reunir. La DAM ha ofrecido apoyo, pero solo para liquidar el gasto de la capital del país al estado.

Apesadumbrada, suplica al gobierno de la República y al estatal “que se toquen el corazón; en este momento soy yo, a lo mejor hay otras personas que tienen el mismo dolor, y que si yo estoy haciendo esto es para pedirles que si tienen que pedir el cuerpo de nuestros familiares o nuestros mexicanos, que lo hagan”.

Enfatiza que Estados Unidos “es una oportunidad” para las y los mexicanos de mejorar las condiciones de vida de su familia.

“Si nos vamos de aquí es por algo, porque tenemos la necesidad, pero si nos llega a pasar algo, que nos repatríen prontamente para que los que nos quedamos aquí no estemos sufriendo tanto”.