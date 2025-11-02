Domingo, noviembre 2, 2025
Recibirán los tres poderes del estado ajuste por más de 27.5 mdp de ingresos excedentes del tercer trimestre

En el tercer trimestre del año 2025, el estado de Tlaxcala registró ingresos excedentes por 27 millones 548 mil 752.09 pesos, producto de una mayor captación de recursos federales y estatales, de acuerdo con el tercer informe trimestral presentado por la Secretaría de Finanzas (SF) y validado por el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria (CPCH).

Los recursos serán distribuidos entre los tres poderes del Estado conforme a lo dispuesto por el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que establece la redistribución proporcional de los excedentes cada trimestre y su liquidación dentro del mes siguiente a su dictaminación.

De acuerdo con el informe, la mayor parte de los recursos se canalizarán al Poder Ejecutivo, con 25 millones 572 mil 298.09 pesos, en tanto al Judicial le corresponderán 977 mil 579.91 pesos y al Legislativo 898 mil 929.26 pesos

La distribución y asignación se sustenta en los artículos 46 fracción II y 70 fracción IV de la Constitución local, así como en el artículo 506 del propio Código Financiero, que faculta a la Secretaría de Finanzas para realizar los ajustes y notificar los movimientos contables en la cuenta pública del ejercicio fiscal en curso.

El ajuste obedece a la mejora en la recaudación estatal y el comportamiento positivo de las participaciones federales, principalmente del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Compensación, entre otros.

No obstante, el informe precisa que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel registró una caída de 57 millones 409 mil 676 pesos, compensada por un aumento en los ingresos propios estatales, que superaron en 28 millones 908 mil 762 pesos lo programado en la Ley de Ingresos 2025.

En términos generales, Tlaxcala proyectó para este periodo de cuenta una captación de 3 mil 347 millones 575 mil 398 pesos, pero al cierre del trimestre el ingreso real alcanzó 3 mil 368 millones 657 mil 739 pesos, generando así el excedente reportado.

El decreto correspondiente, que será sometido a votación en el pleno del Congreso local, instruye a la Secretaría de Finanzas a transferir los recursos a los tres poderes y garantizar su aplicación con base en los principios de disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas, conforme a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios.

Con esta nueva redistribución, el acumulado anual de ingresos excedentes en lo que va de 2025 supera los 640 millones de pesos, lo que refleja, de acuerdo con el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, una gestión estable en la recaudación local y una política fiscal que, pese a la desaceleración económica nacional, ha permitido mantener equilibrio en las finanzas estatales.

