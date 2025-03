Recibirá Tlaxcala 13 disciplinas de la Olimpiada Nacional 2025

El estado de Tlaxcala será nuevamente anfitrión de eventos deportivos importantes al ser considerado como una de las cinco sedes de la Olimpiada Nacional 2025, lo que antes era Nacionales Conade, ya que albergará 13 de las 51 disciplinas deportivas.

- Anuncio -

Al respecto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros agradeció el apoyo del gobierno federal para la ejecución de este tipo de eventos que permiten promover el deporte e impulsarlo como eje estratégico, además de que ayudan al crecimiento económico y turístico de la entidad.

Destacó que, en lo que va de su administración, se han llevado a cabo nueve eventos deportivos internacionales, lo que ha permitido dar a conocer al estado por todo el mundo, aunado a que ha dejado un legado para los jóvenes, niñas y niños tlaxcaltecas, y ha permitido reducir los índices de inseguridad.

Cuéllar Cisneros aseveró que, hoy, como nunca, se han destinado más recursos al deporte, lo que se refleja en las inversiones para becas, entrenadores, uniformes, viáticos e instalaciones, como la Ciudad Deportiva, que albergará 33 disciplinas y cuenta con pista de atletismo certificada.

- Advertisement -

“Es un gozo compartir esta velada con todos ustedes, quienes se entrenan cada día con el alma y hacen vibrar a México con su pasión, su entrega, su disciplina. Mujeres y hombres deportistas que nos inspiran con su ejemplo a perseguir nuestros sueños, mi agradecimiento profundo”, dijo.

En su intervención, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, destacó los resultados en la materia que ha tenido la gobernadora del estado; “ella mencionó ahorita que en Tlaxcala le fue muy bien al deporte. Les voy a dar unos pequeños datos, datos duros. […] Aperturó 22 hoteles y tuvo una derrama económica de mil 700 millones de pesos a raíz de eventos deportivos”.

Agregó que “Lorena fue una de las primeras gobernadoras que me visitó y tocó las puertas de Conade; todavía estábamos en transición y me dijo la importancia de hacer eventos deportivos. Me dijo: Todo lo que tengas de deporte échamelo, porque aquí en Tlaxcala lo albergamos, así que ella sabe la importancia”, resaltó el interés para impulsar el deporte, pues la mandataria Lorena Cuéllar fue de las primeras en levantar la mano.

- Advertisement -

Asimismo, señaló que el deporte no solo significa derrama económica, “lo acaba de mencionar, que genera paz y hoy tiene los uno de los mejores índices de evaluación en temas de seguridad”.

La entidad albergará 13 de las 51 disciplinas: atletismo, baloncesto 3 x 3, running, ciclismo en su modalidad de montaña, rutas y contrarreloj, gimnasia artística femenina, gimnasia artística varonil, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, judo, luchas asociadas, tenis, tenis de mesa y tiro con arco.

Los otros estados sede de la Olimpiada Nacional 2025 son Jalisco, Yucatán, Puebla y Colima; juntos albergarán aproximadamente 33 mil 800 personas entre deportistas, entrenadores, jueces, técnicos y operativos.