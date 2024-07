Mujeres víctimas de ciberacoso reciben propuestas sexuales, mensajes ofensivos y contenidos impropios: Mociba

Contacto mediante identidades falsas, recibir contenidos sexuales, insinuaciones o propuestas sexuales, mensajes ofensivos y rastreo de cuentas o sitios web, fueron las cinco principales situaciones que vivieron las 159 mil 279 mujeres de 12 años de edad y más víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses en Tlaxcala.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la semana pasada los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2023, en los que Tlaxcala registró que el 20.3 por ciento de la población usuaria de internet sufrió este problema.

El Mociba 2023 reveló que el ciberacoso se presentó más en las mujeres de Tlaxcala con el 22.5 por ciento de las usuarias de internet, mientras que en los hombres fue el 17.9 por ciento.

El 13.6 por ciento de las mujeres tlaxcaltecas que vivieron ciberacoso fue por parte de conocidos, el 26.1 por ciento por conocidos y desconocidos, y el 60.3 por ciento por desconocidos.

Las situaciones de acoso cibernético experimentadas por las mujeres arrojaron que el 40.1 por ciento fue contactado mediante identidades falsas, el 37.3 por ciento recibió contenidos sexuales, el 36.7 por ciento tuvo insinuaciones o propuestas sexuales, el 34.9 por ciento recibió mensajes ofensivos y al 24.8 por ciento le fue rastreada su cuenta o sitios web.

Al 22.5 por ciento le suplantaron su identidad, el 20.1 por ciento de mujeres fue provocado para reaccionar de forma negativa, el 17.6 por ciento fue víctima de críticas por su apariencia o clase social, el 17.1 por ciento recibió llamadas ofensivas, el 11 por ciento fue amenazado con publicar información personal, audios o videos para extorsionarlas; el 10 por ciento de mujeres fueron amenazadas con publicar información personal, fotos o videos; y el 5.6 por ciento fueron amenazadas con publicar o vender imágenes o videos con contenido sexual.

Respecto de la población de mujeres de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses, el 48.5 por ciento identificó que fueron sólo hombres, el 32.6 por ciento, hombres y mujeres, y el 18.9 por ciento, sólo mujeres.

Mientras que de las mujeres de 12 años y más que utilizó internet o celular inteligente durante los últimos tres meses y que uso de medidas de seguridad para proteger sus equipos o cuentas de internet, el 71.4 por ciento mencionó que sí lo hizo y el 28.4 por ciento no.

El 92.3 por ciento creó o puso contraseñas (claves, huella digital, patrón, etcétera), el 22.3 por ciento instaló o actualizó programas antivirus, cortafuegos o antiespías; el 13.6 por ciento optó por no publicar su correo o número telefónico en redes sociales; el 11.7 por ciento bloqueó ventanas emergentes del navegador; el 9.8 por ciento determinó no abrir ni guardar archivos que envían personas desconocidas; el 9.7 por ciento cambia periódicamente las contraseñas y 7.5 por ciento no ingresar a sitios web inseguros o desconocidos.