Recibe Lorena Cuéllar a ciudadanos en audiencia pública desarrollada en Palacio de Gobierno

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la primera audiencia pública de 2025, en la que recibió a tlaxcaltecas que llegaron de distintos municipios de la entidad para solicitarle su apoyo en diversos temas como justicia, campo, infraestructura, cultura, turismo y vivienda, entre otros.

También estuvieron funcionarios del gabinete para atender algunas solicitudes de los ciudadanos.

Con este tipo de ejercicios, la mandataria mantiene el compromiso de estar cerca de la ciudadanía, con una visión humanista, que caracteriza a su gestión.

Al Salón Rojo del Palacio de Gobierno llegaron más de 150 tlaxcaltecas, cada uno con distinta necesidad, quienes recibieron soluciones personalizadas.

Alejandra Tlapale Perea, de Tlaxcala capital, tras salir del encuentro con la gobernadora Cuéllar Cisneros, dijo haber recibido el respaldo para resolver su petición.

“Me siento muy satisfecha porque escucha todos los problemas que tenemos, ya sea de trabajadores, amas de casa o comunidad. Estoy muy agradecida con la gobernadora porque es la primera vez que solicito audiencia y me ha recibido. Me siento muy feliz de que me haya recibido”, dijo.

A su vez, Edith Sarmiento Viveros, también de la capital, consideró que “esta audiencia me parece muy oportuna para recibir a todos”.

En la reunión que tuvo con la mandataria, le agradeció “lo que hace por la niñez de Tlaxcala, ya que represento una asociación de ayuda a niños con cáncer”.

Tomas Pérez Zacapatzi, de Chiautempan, solicitó la audiencia para abogar por una persona cercana a él, que no tiene empleo y que su hija está enferma; los dos platicaron con la gobernadora.

Luego de recibir una respuesta favorable, dijo: “Vine a pedir apoyo para una niña que está enferma del corazón, también para que apoyaran a su papá para que trabaje, porque tiene un gasto muy grande cada mes por el medicamento, estudios, etcétera. Resultó muy positivo; nos dijo que sí. Le tomó los datos a la persona y lo van a apoyar con los gastos de su hija. Muy buena de corazón mi gobernadora”.

En la atención a la ciudadanía, acompañaron a la mandataria el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el director Jurídico del gobierno del estado, Jaime Martínez Sánchez; la titular de Recursos Humanos, Adglaentt Sánchez Sánchez y el secretario particular, Gelacio Montiel.

También estuvieron los secretarios de Infraestructura, Diego Corona Cremean; de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez y de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, así como el coordinador de Comunicación, Octavio Ortega Velio Mejía, entre otros.