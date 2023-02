Recibe gobernadora a integrantes de la mesa directiva de la UPET

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno a los integrantes de la mesa directiva de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), para el periodo 2023–2025, representados por el presidente Pablo Morales Cruz.

En el encuentro, la mandataria local felicitó a los representantes de los periodistas en el estado por la elección de manera democrática y organizada por autoridades electorales, “pasarán a formar parte de la historia de este estado con la organización, desarrollo y resultado que les permitió obtener el triunfo”.

Al exponer que la labor que realizan es de suma importancia porque son generadores de opinión pública, los convocó a trabajar y hacer un ejercicio para cambiar la historia del estado, “ustedes son ejemplo de cómo hacer las cosas bien”.

Los invitó a trabajar de manera profesional para alcanzar un mejor desarrollo a favor de las y los tlaxcaltecas, ya que ella ha sido respetuosa de la labor que desempeñan día a día, “lo único que yo les pido es que me ayuden a que pensemos siempre en el estado. No es Lorena, el secretario, la secretaria, no, es que le vaya bien al estado todos los días”.

La mandataria estatal ofreció conducirse con respeto y diálogo con la nueva administración de la UPET y con el sector que representan. “Me he puesto de acuerdo con muchos entes, sin tener que trastocar su autonomía, pero únicamente es el respeto y eso nos ayudaría mucho a poder trabajar por el bien de Tlaxcala”, concluyó.

En su oportunidad, el presidente de la UPET explicó que en esta elección participaron 242 integrantes de la Unión y que obtuvieron el triunfo con el 82 por ciento de los votos, es decir, lograron 128 contra 57 que obtuvo la otra planilla contendiente.

“El proceso estuvo a cargo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, estuvo bien organizado y la participación fue altamente civilizada por parte de los compañeros”.

El presidente de la UPET reconoció la labor que desempeña la titular del Ejecutivo local respecto al tema de seguridad, ya que destacó que en la entidad a la fecha no se ha registrado ningún deceso de algún periodista en el desarrollo de sus funciones.

“Recientemente recibimos un taller de protocolo de cobertura segura para periodistas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de profesionalizarnos en nuestro actuar y garantizar el libre flujo de la información en beneficio de la sociedad”, apuntó.

En este sentido, Morales Cruz agradeció las puertas abiertas de la administración estatal para respaldar a la nueva administración de la UPET, que se conducirá de manera transparente en el ejercicio de sus funciones.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria, Rubí Itzel Hernández Pérez; el tesorero, Emilio Vázquez Magdaleno; el coordinador de Relaciones Exteriores, Aldo Uriel Romero Ortiz; el coordinador de Reporteros Gráficos, Rommel Pichardo Bonilla; la coordinadora de delegaciones, Maribel Saldada Martínez; y los vocales, Mari Carmen Sánchez Domínguez y Rigoberto Sánchez Morales.