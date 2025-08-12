Martes, agosto 12, 2025
Recibe Congreso del Estado informe anual del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala

La Redacción

En el Salón Verde del Congreso del estado de Tlaxcala se llevó a cabo la entrega de los informes anuales del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. En el acto estuvieron presentes la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, y el diputado David Martínez del Razo, presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, así como la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, Elizabeth Olivares Guevara y representantes de las instituciones que integran el sistema.

Durante la ceremonia, la diputada Lorena Ruiz García destacó que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son pilares que sostienen la confianza ciudadana y garantizan que las instituciones trabajen siempre al servicio del interés público.

Recordó que la política anticorrupción del estado fue creada para establecer estrategias claras y acciones concretas contra la corrupción, y reiteró el respaldo del Congreso a las acciones emprendidas por el sistema estatal.

Por su parte, Elizabeth Olivares Guevara, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, indicó que la entrega de estos informes correspondientes al ejercicio 2024–2025 refleja el compromiso institucional con la transparencia y la integridad. Resaltó que se han implementado estrategias para prevenir, fiscalizar, detectar y sancionar actos de corrupción, así como para fomentar la cultura de la legalidad y la participación ciudadana activa.

En su intervención, Manuel Vázquez Conchas, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, reconoció el valor de este ejercicio democrático, que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Subrayó que el Sistema Anticorrupción de Tlaxcala es un modelo de coordinación interinstitucional que responde con eficiencia y ética a la ciudadanía para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.

