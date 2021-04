Recibe Anabell Ávalos la Agenda Feminista del CMU; “no habrá espacio para la violencia de ningún tipo”

La candidata al gobierno de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca recibió este viernes la Agenda Feminista por parte del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), en un acto en el que subrayó que en su gobierno no habrá espacio para la violencia de ningún tipo.

La abanderada de la coalición que conforman PRI, PAN, PRD, PAC y PS –después de recibir el documento de manos de la directora del CMU, Edith Méndez Ahuactzin–, afirmó que las mujeres juegan un papel fundamental en el proyecto de “Unidos por Tlaxcala”, donde contarán con políticas públicas claras y transparentes que permitan generar empleos e impulsar proyectos productivos con presupuestos suficientes en materia de salud y empoderamiento económico.

“La primera que las apoyará soy yo, lo he hecho desde los diferentes ámbitos que he tenido la oportunidad de servir a mi estado a lo largo de 39 años, y debemos ser solidarias”, expresó Ávalos Zempoalteca, quien ratificó el compromiso de crear la Secretaría de la Mujer, para un avance significativo en ese plano y defender los Derechos Humanos, pues enfatizó que no tolerará la violencia hacia las mujeres de ninguna manera, por lo que los cinco partidos políticos están juntos y fomentarán un cogobierno con todas y todos y para todas y todos.

Por su parte, Edith Méndez explico que el objetivo de la Agenda Feminista es contribuir a la construcción de programas que garanticen la protección de las mujeres, la cual se enfoca en seis derechos: a una vida libre de violencia, sexualidad y reproducción, acceso a la justicia y reparación integral del daño, información no sexista y sin violencia, así como desarrollo pleno y medioambiente sano.

Anabell Ávalos estuvo acompañada en este acto de la coordinadora de su campaña, Minerva Hernández Ramos.