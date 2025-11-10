Recibe alcalde Alfonso Sánchez todo el respaldo de la gobernadora para continuar con más obras en la capital

En la reinauguración de la cancha deportiva multiusos en la comunidad de Ocotlán, el alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García recibió todo el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para continuar con la ejecución de más obras de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

Durante este evento, se destacó que gracias a este trabajo conjunto entre el municipio y el estado próximamente se llevará a cabo el reencarpetamiento del Bulevar del Maestro, una de las vialidades más transitadas y de mayor importancia para la movilidad de la ciudad.

En su mensaje, y acompañado por autoridades estatales y vecinos de la zona, Alfonso Sánchez García destacó que esta acción se suma a una serie de proyectos que están transformando la imagen urbana de la capital, entre ellos la rehabilitación de avenidas principales como Independencia, Mitla, Zitlalpopócatl y Juárez, así como la reciente iluminación de la Basílica de Ocotlán, lo que ha permitido devolverle vida y esplendor a uno de los sitios más emblemáticos de Tlaxcala.

En su mensaje, el alcalde enfatizó que el rescate y modernización de espacios públicos como la cancha de frontón de Ocotlán no solo promueven la convivencia y el deporte, sino que consolidan un corredor urbano, cultural y deportivo en beneficio de miles de familias.

“Agradezco profundamente a nuestra gobernadora, porque su apoyo sienta un precedente histórico en inversión para nuestra capital y en todo el estado. Su compromiso con Tlaxcala no sólo se refleja en grandes obras, sino en acciones que mejoran la vida cotidiana de la gente”, enfatizó el alcalde, luego de destacar que esta cancha renovada es ahora moderna, funcional y abierta a diversas disciplinas, para aprovechar el enorme potencial deportivo que caracteriza a Ocotlán.

En su oportunidad, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso con el desarrollo de la capital, al señalar que su administración seguirá apoyando al municipio con obras estratégicas que fortalezcan la infraestructura urbana, deportiva y social.

Subrayó que Tlaxcala capital representa el corazón del estado y merece inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y fortalezcan su vocación turística.

“Presidente, cuentas con todo mi apoyo y respaldo para que sigamos haciendo que Ocotlán tenga cada día más visitantes, porque este lugar es mágico, histórico y muy bello. Nos llena de orgullo escuchar que la gente dice: ‘Qué bonita se ve nuestra iglesia’. Cuidémosla entre todos, para que siga siendo el corazón turístico y espiritual de Tlaxcala”, enfatizó la mandataria estatal, tras realizar un resumen de las obras e inversiones ejecutadas en la capital.

Durante este evento estuvo presente la diputada local Madaí Pérez Carrillo, quien destacó la importancia de la rehabilitación de esta cancha para beneficio de la niñez y juventud de Ocotlán, por lo que impulsó su rehabilitación.

Finalmente, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia citó que esta obra de rehabilitación tuvo un costo de 932 mil 428 pesos, espacio que brindará a niñas, niños, jóvenes y adultos un lugar digno para practicar ejercicio y convivir sanamente.