Rechaza SI que deterioro acelerado del pavimento de calles sea por baja calidad de materiales; casi 90% de carreteras estatales, en buen estado: Hernández

Eduardo Hernández Tapia, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), rechazó que el deterioro acelerado del pavimento de calles y avenidas esté relacionado con la baja calidad de los materiales o a una licitación de las obras a costos baratos.

- Anuncio -

Anotó que “todos los materiales están certificados y tienen pruebas de laboratorio”; asimismo, sugirió revisar los catálogos de conceptos que se aplican, ya que hay procedimientos establecidos para cerrar cada una de las obras públicas que se ejecutan.

“Si se hacen los baches pueden ser por otras cuestiones, por ejemplo ahorita se me viene una en la mente, que por las lluvias estas atípicas que se han suscitado este año, los baches se hacen casi casi de abajo para arriba no de arriba”, comentó.

Al respecto, añadió que las afectaciones al pavimento pudieran ser por casos de filtraciones de agua debido a que alguna cuneta se encuentra rota o a que algún carro haya provocado el daño.

- Advertisement -

Ante la situación generalizada de baches en el estado, el secretario puntualizó que a los municipios les corresponde la conservación de las calles en buen estado y que al gobierno del estado solamente le compete apoyar, “pero la realidad es que ellos tienen que hacerse cargo de eso”.

También puedes ver: Reafirma SI que los 60 municipios tendrán obra en 2027, pero deberán destinar recurso propio para repavimentar calles

Sin embargo, explicó que al finalizar cada ejercicio fiscal, la SI realiza “un barrido” de la economía de los contratos para verificar la cantidad de recursos que pudieran sobrar, con la finalidad de aplicarlos en proyectos del siguiente año o para alguno que tenga carácter de urgencia, en este caso, las vialidades de la capital tlaxcalteca, pero todavía no hay ninguna definición en este sentido.

- Advertisement -

Añadió que en el caso del municipio capitalino hay peticiones de la ciudadanía para la reparación de diversas avenidas, como la 20 de Noviembre y el Boulevard del Maestro en el que se requiere la intervención estatal y federal, ya que la parte de abajo en dirección a la Central de Autobuses es jurisdicción local y la otra mitad hacia “La Virgen” y la estatua de Tlahuicole es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del gobierno de México.

Precisó que la Secretaría de Infraestructura tiene la responsabilidad de dar mantenimiento a las carreteras estatales, a efecto de conservarlas en condiciones que permitan la circulación de vehículos con más seguridad.

“Y yo puedo decir que podemos hacer un recorrido y (verificar que) estamos a un 80, 90 por ciento rehabilitadas y en buenas condiciones”, afirmó Eduardo Hernández Tapia.

Mencionó que anualmente se destina un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos para el concepto de rehabilitación de estas vías de comunicación, pero no a la totalidad, ya que el recurso “no da” para atender a la totalidad en 12 meses, por lo que se realiza de manera paulatina.

“Pero al día de hoy tenemos un 90 por ciento de carreteras estatales rehabilitadas, para este 2026 (próximo) yo creo que ya alcanzaremos el 100 por ciento”, indicó el secretario de Infraestructura en entrevista con medios de comunicación.

Ver más: Ayuntamiento de Tlaxcala continúa rehabilitación de vialidades