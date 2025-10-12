Domingo, octubre 12, 2025
Rechaza SI que deterioro acelerado del pavimento de calles sea por baja calidad de materiales; casi 90% de carreteras estatales, en buen estado: Hernández

Guadalupe de La Luz Degante

Eduardo Hernández Tapia, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), rechazó que el deterioro acelerado del pavimento de calles y avenidas esté relacionado con la baja calidad de los materiales o a una licitación de las obras a costos baratos.

Anotó que “todos los materiales están certificados y tienen pruebas de laboratorio”; asimismo, sugirió revisar los catálogos de conceptos que se aplican, ya que hay procedimientos  establecidos para cerrar cada una de las obras públicas que se ejecutan.  

“Si se hacen los baches pueden ser por otras cuestiones, por ejemplo ahorita se me viene una en la mente, que por las lluvias estas atípicas que se han suscitado este año, los baches se hacen casi casi de abajo para arriba no de arriba”, comentó.

Al respecto, añadió que las afectaciones al pavimento pudieran ser por casos de filtraciones de agua debido a que alguna cuneta se encuentra rota o a que algún carro haya provocado el daño.

Ante la situación generalizada de baches en el estado, el secretario puntualizó que a los municipios les corresponde la conservación de las calles en buen estado y que al gobierno del estado solamente le compete apoyar, “pero la realidad es que ellos tienen que hacerse cargo de eso”.

También puedes ver: Reafirma SI que los 60 municipios tendrán obra en 2027, pero deberán destinar recurso propio para repavimentar calles

Sin embargo, explicó que al finalizar cada ejercicio fiscal, la SI realiza “un barrido” de la economía de los contratos para verificar la cantidad de recursos que pudieran sobrar, con la finalidad de aplicarlos en proyectos del siguiente año o para alguno que  tenga carácter de urgencia, en este caso, las vialidades de la capital tlaxcalteca, pero todavía no hay ninguna definición en este sentido.

Añadió que en el caso del municipio capitalino hay peticiones de la ciudadanía para la reparación de diversas avenidas, como la 20 de Noviembre y el Boulevard del Maestro en el que se requiere la intervención estatal y federal, ya que la parte de abajo en dirección a la Central de Autobuses es jurisdicción local y la otra mitad hacia “La Virgen” y la estatua de Tlahuicole es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del gobierno de México.        

Precisó que la Secretaría de Infraestructura tiene la responsabilidad de dar mantenimiento a las carreteras estatales, a efecto de conservarlas en condiciones que permitan la circulación de vehículos con más seguridad.   

“Y yo puedo decir que podemos hacer un recorrido y (verificar que) estamos a un 80, 90 por ciento rehabilitadas y en buenas condiciones”, afirmó Eduardo Hernández Tapia.

Mencionó que anualmente se destina un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos para el concepto de rehabilitación de estas vías de comunicación, pero no a la totalidad, ya que el recurso “no da” para atender a la totalidad en 12 meses, por lo que se realiza de manera paulatina.  

“Pero al día de hoy tenemos un 90 por ciento de carreteras estatales rehabilitadas, para este 2026 (próximo) yo creo que ya alcanzaremos el 100 por ciento”, indicó el secretario de Infraestructura en entrevista con medios de comunicación.

Ver más: Ayuntamiento de Tlaxcala continúa rehabilitación de vialidades

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Reafirma SI que los 60 municipios tendrán obra en 2027, pero deberán destinar recurso propio para repavimentar calles

Guadalupe de La Luz Degante -
Eduardo Hernández Tapia, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), informó que todavía no se define la partida económica que se destinará para ejecutar...

Incomunicadas por lluvias tres poblaciones de Naupan; gobierno comienza a despejar carretera

Martín Hernández Alcántara -
Las intensas lluvias de hoy provocaron un derrumbe que dejó durante algunas horas incomunicadas las comunidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla, pertenecientes al municipio...

Rehabilita gobierno 12 vialidades de Puebla y área metropolitana

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado trabaja en la rehabilitación de 12 vialidades en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, lo que suma un...

Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...

Ingresan 170 camiones con ayuda humanitaria a Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid.- Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado este domingo en la Franja de Gaza, según ha confirmado la Agencia de...

China defiende derecho a controlar exportación de tierras raras

La Jornada -
Pekín. El Ministerio de Comercio de China defendió este domingo (hora de China) las medidas de control que el país aplica sobre la exportación...

