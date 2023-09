Rechaza Cuéllar que Mena haya entregado gubernatura a Morena; “a mí no me regaló nadie nada”

Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que su victoria en las elecciones de 2021 para llegar a la gubernatura del estado es resultado de “un trabajo de toda la vida” y no de un acuerdo con su antecesor y ahora ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mena Rodríguez, de quien afirmó que “jamás se involucró en una campaña” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En días pasados, personajes priistas, entre ellos el ex gobernador Mariano González Zarur y el líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, tildaron de traidor a Mena Rodríguez, actual director de la Lotería Nacional (en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador), superpuestamente por haber entregado el estado a Morena, razón por la cual ha sido expulsado de las filas tricolor.

“Yo tuve un trabajo de muchísimos años; a mí no me regaló nadie, nadie, nadie, nada; ni me entregó nadie nada, nada. Ha sido el trabajo de toda una vida el que me fue permitiendo ir desde síndica a diputada, a presidenta, a diputada, a senadora, etc. El único cargo que me faltaba era ser gobernadora y eso era algo prácticamente inevitable”, expuso Cuéllar Cisneros, a pregunta expresa.



Declaró a medios de comunicación que durante muchos años de su vida trabajó “para lograr una gubernatura” y remarcó que en las elecciones de 2021 fue la candidata “más votada del país”, hecho que recordó “precisamente a quienes hoy hacen esta declaración; fue un trabajo de muchísimos años, a mí no me regaló nadie nada, ni me entregó nada nada”.



Recalcó que su triunfo en las urnas es resultado de un “trabajo de toda una vida, el que me fue permitiendo ir llegando, desde síndico a diputada, a presidenta (municipal), a diputada a senadora, etcétera, el único cargo que me faltaba era ser gobernadora”.



La mandataria añadió que ganar este puesto de elección popular “era algo prácticamente inevitable”; pero respecto del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anotó que “yo siempre respeté su compromiso ante un instituto (político) que siempre él había estado o ha estado, no sé, en él… y toda la vida lo respeté así como a todos los demás ex gobernadores, cada quien tomó sus propias decisiones”.



Desde luego -enfatizó-, no comparto nada de eso (de las versiones priistas) porque, él (Mena Rodríguez) jamás se involucró en una campaña (de Morena), al contrario él la hizo con su partido y eso fue en su momento (en el proceso comicial de 2021).



“Mi gubernatura fue gracias a todo un pueblo y eso es lo único que puedo decir”, apuntó al tiempo que expresó que respeta las declaraciones del dirigente nacional priista, pero que no coincide con ellas “de ninguna manera, porque aquí -remarcó- era algo inevitable, era un trabajo de muchos años y el pueblo solamente me refrendó, esos fueron los resultados”.



Por otra parte, la gobernadora, quien fue entrevistada al concluir un evento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ratificó su postura en torno al problema de crisis económica que enfrenta Pensiones Civiles del Estado, para lo cual su administración ha implementado medidas para evitar que se convierta “en un barril sin fondo” y al tiempo mejorar el servicio médico a burócratas.



La mandataria consideró que las determinaciones tomadas por su gobierno, “obviamente” tendrán un impacto positivo en el proceso electoral del próximo año, pues “no por unos cuantos, que son un puño de personas, se va a perjudicar una imagen de toda una dependencia que ha sufrido durante años una situación muy grave en su economía y que hoy estamos salvando”.