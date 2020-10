Se amplía al 15 de octubre recepción de propuestas para concurso internacional de coros: Córdova

El comité organizador del Noveno Festival Internacional de Coros “Tlaxcala Canta” 2020 amplió hasta el 15 de octubre el periodo de recepción de propuestas para el concurso que forma parte de este evento que se realizará de manera virtual en el mes de noviembre próximo.

Al respecto, el coordinador artístico del festival, Jorge Córdova Valencia explicó que la decisión ampliar el periodo de recepción fue en respuesta a peticiones que recibió de agrupaciones corales de darles una prórroga para que pudieran producir y editar los tres vídeos que marca la convocatoria respectiva.

Indicó que este año el Festival Internacional de Coros “Tlaxcala Canta” 2020 lleva por título “Un canto de esperanza” y se desarrollará en la modalidad de concurso, video virtual oral, debido a la pandemia de Covid-19. “Esta ocasión lo pensé así, porque me daba mucha tristeza que no se fuera a celebrar, porque hubo muchas cancelaciones de festivales importantes en distintas partes del mundo porque no podían participar los coros en vivo”, explicó.

Córdova Valencia resaltó que es la primera ocasión que el festival incluye un concurso con premios monetarios, a fin de incentivar la participación de las agrupaciones y para apoyar la economía de los ganadores, pues “si algo está afectando la pandemia es en el aspecto económico y en el caso de los coros, para qué les platico”.

Este fue otro motivo de la ampliación del periodo de recepción de propuestas para que más coros envíen sus trabajos y tengan la posibilidad de ganar algunos de los premios que se otorgarán, que consisten en 50 mil pesos para el primer lugar; 35 mil para el segundo; y 20 mil para el tercero. Además, se entregarán tres menciones honoríficas de 5 mil pesos cada una.

“Lo bueno de esto es que el director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, apoyó la propuesta de premiar a los grupos”, y para que también se instituyera por vez primera la medalla “Tlaxcala Canta”, que este año se dará al Coro de Niños de San Juan Ixtenco, “por su trayectoria, labor e inquietud de estar divulgando, a través de la música coral, su lengua de origen, que es otomí o Yuhmú”.

Recordó que las agrupaciones interesadas en participar en el concurso deben enviar tres vídeos, uno hecho con la presencia de todo el coro y los otros dos de forma virtual, “para tener otro parámetro comparativo de cómo suena de manera tradicional y luego escuchar los otros dos y poder calificar”.