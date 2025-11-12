Recaudación por ingresos propios supera en 16.8% lo pronosticado por el gobierno en el periodo enero–septiembre de 2025

El gobierno del estado recaudó mil 793 millones 889 mil 940 pesos de enero a septiembre de 2025, cifra que representa 16.8 por ciento más con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de este ejercicio fiscal aprobada por el Congreso local, de acuerdo con la cuenta pública del Ejecutivo difundida en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas.

Incluso, el monto recaudado en los primeros meses de 2025 ya superó la cantidad de todo 2024 que fue por mil 756 millones 228 mil 865 pesos, esto significa, 2 por ciento más y aún resta sumar los recursos tributarios y no tributarios del último trimestre de este ejercicio fiscal.

“En materia de ingresos provenientes de fuentes locales, se observa una recuperación económica gradual derivada de la reactivación de los sectores económicos, por lo que se espera que en el corto plazo las acciones emprendidas por el Ejecutivo del estado en materia del Impuesto sobre Nóminas, y Derechos por Registro y Control Vehicular, así como de las demás fuentes de ingresos locales, presenten una mayor recaudación en meses posteriores”, explica la Secretaría de Finanzas en el reporte de la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Del total recaudado de enero a septiembre de este año, el cobro de impuestos representó el 47.8 por ciento de los ingresos por fuentes locales, lo que se traduce en 857 millones 155 mil 587 pesos, cifra que es superior en 17 por ciento con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para este periodo.

Por concepto de impuestos no tributarios, la Secretaría de Finanzas reportó ingresos por 544 millones 689 mil 824 pesos en el cobro de Derechos (2.7 por ciento menos que lo pronosticado), 262 millones 770 mil 820 pesos en Productos (204 por ciento más), un millón 511 mil 582 pesos en Aprovechamientos (5 por ciento más) y en Ingresos por Venta de Bienes, 127 millones 762 mil 127 pesos (18 por ciento inferior a lo proyectado).

Con la suma de los recursos transferidos por el gobierno federal de enero a septiembre de 2025, los ingresos públicos registran un total de 23 mil 822 millones 721 mil 288 pesos en la entidad, presentando un incremento del 14.4 por ciento con respecto a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del estado.

De los recursos federales, 10 mil 544.8 millones de pesos son de Participaciones (44 por ciento del monto total de los ingresos públicos en Tlaxcala); 9 mil 287.1 millones de Aportaciones (39 por ciento) y 2 mil 196.8 millones de Gasto Federalizado (9 por ciento). A ello se suman los mil 793.8 millones de ingresos propios (8 por ciento del total).

La Secretaría de Finanzas apunto que la política fiscal ha priorizado la inversión en infraestructura que contribuya a un desarrollo más equitativo entre personas y regiones; el fortalecimiento de la red de protección social; y la implementación de políticas públicas que abonen a un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y la actividad económica.