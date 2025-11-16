Domingo, noviembre 16, 2025
Recauda pasarela “Al Toro con Causa y a la Moda” 3 mil 500 kilos de alimentos para ayudar a familias

La Redacción

La pasarela “Al Toro con Causa y a la Moda” logró reunir 3 mil 500 kilogramos de alimentos no perecederos que serán entregados al Banco de Alimentos de Tlaxcala para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad en todo el estado.

La iniciativa, realizada en el marco de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, combinó la tradición taurina con pasarelas de moda de diseñadores locales y nacionales.

Toreros, toreras y diversas personalidades se sumaron como modelos en la pasarela, con el objetivo de incentivar la participación social y la recaudación de víveres.

“Estamos profundamente agradecidos con todos los que hicieron posible esta jornada. Gracias diseñadores, toreros, patrocinadores y Banco de Alimentos de Tlaxcala por creer; gracias prensa por difundir, y gracias a los asistentes por la gran energía de una noche mágica”, expresó Lu Llanos, organizadora del evento.

La colecta reafirma el compromiso de la tauromaquia y de la feria con las causas benéficas, integrando entretenimiento y cultura con un sentido de responsabilidad social.

