Reanudaron burócratas y docentes cierre de calles tras desalojo; granaderos disuelven un grupo con gas lacrimógeno

Trabajadores agremiados a los sindicatos 7 de Mayo y magisteriales reanudaron la tarde de este miércoles sus actos de inconformidad por el nuevo esquema de atención médica subrogada por parte del gobierno del estado, con el cierre de vialidades en la ciudad capital, lo que orilló a que un grupo de manifestantes fuera desalojado con gases lacrimógenos en la avenida Ribereña y a que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros abandonara el Palacio de Cultura donde se desarrollaba un concierto musical de infantes.

Alrededor de las 17 horas, los inconformes, principalmente del Sindicato 7 de Mayo, encabezados por Enrique Escobar Cortez, Edgar Tlapale Ramírez y Luis Miguel Ordóñez, bloquearon el boulevard Guillermo Valle y la avenida Ribereña, a la altura del estadio Tlahuicole, como muestra de inconformidad a la operación de los nuevos Módulos Médicos de Salud Integral y por el desalojo del que fueron víctimas una treintena de sus compañeros la madrugada de este miércoles en la explanada de Palacio de Gobierno.

La intención era realizar el cierre de ambas arterias viales, pero al enterarse de que la gobernadora Lorena Cuéllar se encontraba en Palacio de la Cultura, a unos 300 metros, presenciando el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, emprendieron el camino para tratar de dialogar con la mandataria.

Minutos antes, un grupo de granaderos dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes que bloqueaban la avenida Ribereña, en la parte posterior del estadio Tlahuicole, con el objetivo de abrir la vialidad.

Enfrente del acceso principal a Palacio de la Cultura se plantó el grupo que caminó sobre el boulevard Guillermo Valle y en coro pedían que saliera la gobernadora para dialogar con ella. Pero la mandataria estatal abandonó el recinto por la calle Alonso Escalona, pues en la esquina con avenida Juárez ya se había apostado un grupo de granaderos para resguardar a la titular del Poder Ejecutivo.

Tras enterarse que ya no se encontraba la gobernadora en el lugar, poco a poco los inconformes se retiraron del lugar, mientras que en la central camionera agremiados del Sindicato Justo Sierra cerraron la circulación vial enfrente de donde se encuentran sus instalaciones.

Antes de todo esto, a las 14 horas los dirigentes de los sindicatos Justo Sierra, Mártires de 1910, Alberto Juárez Blancas y sección 55 del SNTE, así como el agremiado al Sindicato 7 de Mayo, Enrique Escobar Cortez, ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que interpondrán una queja contra el gobierno de Tlaxcala ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violación al derecho a la libertad de expresión.

“El día de hoy (miércoles) se presentarán algunas denuncias por lo que pasó en la madrugada ante las instancias correspondientes”, señaló Enrique Escobar, quien añadió que además solicitarán un amparo para poder continuar con las manifestaciones.

Recalcó que el plantón por tiempo indefinido que pretendían realizar los trabajadores sindicalizados y el cierre de calles y carreteras el pasado lunes fue resultado de la decisión de “privatizar” el servicio médico que reciben, al abrirse los Módulos Médicos de Salud Integral, lo que es un incumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

De esta manera, presentaron lo que denominaron el Frente Unido de Trabajadores por la Defensa de los Derechos Laborales, a través del cual definirán las acciones a emprender a partir de esta fecha.

“En la mañana no hicimos una acción, esta tarde hablaremos con los compañeros y, a lo mejor, al terminar de hablar con ellos empezaremos alguna acción”, dijeron.

Los representantes gremiales mencionaron que no hubo lesionados durante el desalojo a los manifestantes la madrugada de ayer miércoles por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues “en el Estado de derecho y de la integridad, optamos por resguardarnos, por dialogar y por recuperar” las casas de campaña y otros objetos que quedaron abandonados en el desalojo, apuntó Jorge Guevara Lozada, secretario general de la sección 55 del SNTE.

“El día de ayer estuvimos presentes cuando llegaron los granaderos. Algunos manifestantes se resguardaron en las instalaciones de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), los que teníamos autos salimos”, relató Enrique Escobar y apuntó que no hubo arrestos o desapariciones, pues conocían a los trabajadores que formaron parte del plantón y lograron contactar con todos ellos para confirmar que estuvieran a salvo.

Finalmente, afirmaron que la intención de mantener el diálogo con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo sigue en pie, por lo que están a la espera de instalar mesas de trabajo con las autoridades. No obstante, señalaron que hasta ahora esta medida no ha dado los resultados que esperan, por lo que no descartan emprender otras acciones.