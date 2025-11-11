Martes, noviembre 11, 2025
Realizó UATx la Sexta Feria Profesiográfica

La Redacción

La Sexta Feria Profesiográfica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) brindó información de las 28 carreras que la institución brinda en su proceso de ingreso Primavera 2026 para los egresados de bachillerato que buscan cursar una licenciatura a partir de enero de 2026.

En el Centro Cultural Universitario, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, inauguró esta actividad que organiza la Secretaría Técnica para los aspirantes y para sus familias. Durante su mensaje, resaltó que en la Universidad de la Autorrealización se forman profesionales comprometidos con el desarrollo social, fortaleciendo sus capacidades y habilidades a través del Modelo Humanista Integrador Basado en Capacidades (MHIC) que impulsa una educación integral con visión transformadora.

Asimismo, informó que para el periodo Primavera 2026, la UATx ofrece 28 programas educativos, entre ellos la nueva Licenciatura en Gastronomía y Hotelería, presentada oficialmente durante esta edición de la feria, la cual responde a las necesidades sociales y demandas laborales actuales.

Serafín Ortiz exhortó a los aspirantes a formarse en una profesión, ejercerla e impactar en la transformación de Tlaxcala, porque la universidad sí transforma a las personas, y prueba de ello son los miles de egresados de esta institución. Citó que en este periodo la Autónoma de Tlaxcala atiende a una matrícula de 23 mil 916 estudiantes.

Por último, agradeció la confianza de los padres de familia para elegir a la UATx como alma máter de sus hijos, que es la casa de la sabiduría del pueblo de Tlaxcala.

Por su parte, Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario Técnico, indicó que esta actividad tiene como propósito orientar a los jóvenes en la elección de su carrera universitaria a través de tres ejes: el perfil académico, el profesional y el personal.

Especificó que mediante el proceso de democratización para el ingreso a los espacios universitarios se abre esta feria para brindar información suficiente de las carreras disponibles y ayudar a los interesados a tomar una decisión que le dé certeza de su futuro profesional.

El funcionario universitario subrayó que el proceso de admisión se sujeta a los lineamientos establecidos en coordinación con el Ceneval, que es la instancia que aplica y evalúa el examen para la educación superior.

En esta muestra educativa se instalaron 14 módulos representativos de las facultades y unidades académicas multidisciplinarias para que estudiantes del nivel medio superior y padres de familia recibieran la orientación vocacional que les apoye para definir su trayectoria universitaria.

