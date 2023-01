Realizaron entrevistas a aspirantes a presidente de ITE; no mentí, quieren dañar a organismos: Palacios

El aspirante a presidente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Moisés Palacios Sandoval negó que haya mentido al Instituto Nacional Electoral (INE) en su intento por hacerse de esa posición y en cambio, acusó que los señalamientos en su contra, por incumplir los requisitos de elegibilidad y que llevaron a anular el anterior proceso de designación, obedecen a intereses por dañar a ambas instituciones.

La Jornada de Oriente dio a conocer en su momento que Palacios Sandoval, en septiembre de 2022, incumplía con los requisitos de elegibilidad para asumir la presidencia del ITE, pues al no ser ciudadano tlaxcalteca, no tenía al menos cinco años de residencia en la entidad, aspecto que no fue tomado en cuenta por los consejeros del INE, quienes ya alistaban su designación.

Al participar, al igual que los otros 11 finalistas, en las entrevistas que realizan los consejeros del INE para nombrar a la persona que asumirá la presidencia del ITE, Palacios Sandoval fue cuestionado por los consejeros electorales Claudia Zavala Pérez y José Martín Fernando Faz Mora, respecto a la omisión de informar sobre el incumplimiento de esos requisitos de elegibilidad.

En su anterior participación, quedó una perspectiva de que se quería ocultar algo o que se quería engañar al Instituto, qué dirías al respecto, cuestionó Faz Mora.

-Siempre fue clara la documentación que presenté, y nunca oculté que estuve en Hermosillo, está en mi currículo, está en el propio expediente, no hay nada que ocultar este tema…Lo que puedo decir respecto nuevamente a contender es mi intención de llegar aquí, como un derecho de réplica, porque me queda claro que la nota periodística movió fibras muy sensibles que llevaron a repetir la convocatoria, pero también me queda claro y sé que hay personas que buscan o quieren dañar a la institución, no solo al INE, sino a los organismos locales, y estoy seguro de ello, por eso de mi participación y regresar a buscar la presidencia porque quiero contribuir al estado de Tlaxcala.

Abundó: “Sé que no soy oriundo de Tlaxcala, pero le tengo un gran aprecio, uno es tlaxcalteca cuando quiere uno serlo, me ha acogido bastante bien, conozco bien el sentir de los tlaxcaltecas y del propio OPLE”.

Antes, la consejera Claudia Zavala reconoció que, en el anterior proceso, los consejeros no conocieron toda información respecto a su residencia menor a cinco años en Tlaxcala, por lo que les cuestionó: “Qué le diría a la ciudadanía de la falta de información y porqué legítimamente puede volver a aspirar”.

-“Es mi derecho de réplica, este concurso, fue un tema de una nota periodística, por la cual regreso para explicar y tener este derecho replica, porque en la nota periodística se establece que el instituto tendría una pretensión de imposición de mi persona para el cargo de la presidencia, lo cual es totalmente falso”.

No obstante, Palacios Sandoval reconoció que en su anterior participación omitió explicar o “ser más robusto” en la información, respecto a la forma y la temporalidad con la que llegó al estado Tlaxcala, aspecto que fue recriminado por la consejera Claudia Zavala, “pues por qué no aclarar las cosas” en su momento.

En agosto del año pasado, los consejeros del INE declararon desierto el proceso de elección del nuevo presidente del ITE, al reconocer que la principal propuesta para ocupar dicho cargo, incumplía los requisitos, en especial, la base segunda de la convocatoria, que establece que, deberá ser el nombramiento a favor de una “persona originaria de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses”.

Ello porque Palacios Sandoval habría llegado a Tlaxcala, como funcionario del INE, con el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 01 el 1 de septiembre de 2017, es decir, cuatro años con 11 meses antes de la fecha en la que iba a ser ungido en el cargo.

En tanto, los otros 11 postulantes para este cargo Andrea Ximena Cabrera Mata, Anakaren Montserrat Rojas Cuautle, Viviana Rugerio Alvarado, Edith Salazar de Gante, Adolfo Antonio Pérez Castilla, Erick Vázquez Tecozahuatzi, Juan Ignacio Bilbao Vázquez, Remigio Vélez Quiroz, Luis Fernando Alvarado Alemán; Emmanuel Ávila González y Luis Edgar Casco Centeno, también participaron en las entrevistas, que se dividieron en tres bloques.

De acuerdo los criterios para llevar a cabo la etapa de entrevista de las personas aspirantes en el proceso de selección y designación, establece que ésta tendrá una ponderación del 70 por ciento del total de esta etapa, y la valoración curricular 30 por ciento.

En el caso de las entrevistas, 15 por ciento de valoración será respecto al apego a los principios rectores de la función electoral del postulante, y 55 por ciento respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo, en el que valorarán aspectos como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad.

Respecto a los criterios de valoración, curricular, los consejeros tomarán en cuenta la historia profesional y laboral de los postulantes, la participación que hayan tenido en actividades cívicas y sociales, y experiencia en materia electoral.

Recordar que, a partir del resultado de estas entrevistas, los consejeros del INE propondrán a la mujer y al hombre, mejor evaluado, para realizar la designación del próximo presidente del ITE, que deberá ocurrir a más tardar el próximo 1 de febrero.