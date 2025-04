Realizarán representación del “Mártir del Calvario” en la comunidad de Zaragoza en Huamantla

En la comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Huamantla, se realizará la representación en vivo del “Mártir del Calvario”, una de las tradiciones más emblemáticas de Semana Santa en la región, organizada por el grupo juvenil Reconciliación. Esta puesta en escena, que este año celebra su edición número 48, contará con la participación de más de 80 actores y colaboradores, y se espera una afluencia superior a los 15 mil asistentes.

Durante la presentación del evento, Emmanuel Eduardo Martínez Luna, presidente de la comunidad, expresó su entusiasmo por encabezar, por primera vez, esta organización junto al grupo juvenil. “Es mi primer año que me toca organizar junto con el grupo Reconciliación estas fechas de Cuaresma. Y me da mucho orgullo que no se pierdan, que no se dejen perder las tradiciones de nuestra comunidad”, afirmó.

Recordó que esta representación comenzó como un pequeño experimento hace casi cinco décadas y ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional. “Hoy quiero comentarles que mi compromiso no solamente con ellos, sino con mi comunidad, es brindarles todo el apoyo para que este tipo de actividades y los grandes proyectos no queden truncos”, agregó.

José Rodrigo Hernández Román, representante del grupo juvenil Reconciliación, relató los orígenes de esta tradición. “Han sido ya 48 años de representación en vivo de la Pasión de Cristo en la comunidad”, dijo.

Hernández detalló que la representación se llevará a cabo en dos fechas claves: el Jueves Santo, a partir de las 20:30 horas, con escenas como la unción en Betania y la Sagrada Cena, y el viernes santo desde las 13 horas, culminando con la crucifixión de Jesús. “Invitamos a todos a que participen y vivan esto con nosotros. Es una experiencia única y espiritual”, puntualizó.

Este año, el papel de Jesús será representado por José Diego Morales, quien explicó el proceso de selección y su preparación física, mental y espiritual. “Tenemos que cumplir ciertos requisitos como estar sano de salud, tener el peso adecuado y una estatura mayor de 1.70. Fui electo este año y me preparo recorriendo de 2 a 3 kilómetros diarios”, compartió.

José Diego también destacó la intensidad del momento culmen. “Voy a cargar una cruz de alrededor de 150 kilos. No es nada sencillo y me tengo que mentalizar, aparte de los golpes que voy a vivir durante el recorrido”, expresó, e invitó al público a unirse a esta vivencia de fe.

Por su parte, Liliana Rosario Morales, quien interpretará el papel de María, explicó que también se realiza un casting para elegir a quien represente ese papel. “Más que nada es una preparación mental, porque tengo que representar una imagen triste, llorar por mi hijo… mentalizarme que él es mi hijo y sentirlo para que se vea real”, explicó.

Rodrigo Hernández indicó que participan alrededor de 80 personas. “Además del elenco, hay un equipo que se encarga de revisar materiales, escenografía y tiempos, para que todo se realice puntualmente y se deje un mensaje bonito al público”, destacó.

En cuanto a la seguridad, Martínez Luna aclaró que, pese a la fama de violencia, la comunidad vive una etapa de paz. “Zaragoza no es insegura. Ha habido conflictos entre familias, pero hemos trabajado con el municipio y el gobierno estatal bajo la estrategia de cero tolerancia y el diálogo vecinal. Hoy hay una diferencia notable”, aseguró.

Para garantizar la tranquilidad, se han establecido rondines de seguridad, se realizaron mesas de trabajo con los vecinos y se coordinan operativos con Protección Civil y Seguridad Pública. “Nos comprometimos como vecinos a resguardar el orden para poder llevar a cabo este bonito evento”, subrayó el presidente.

En este sentido, resaltó que la organización se ha caracterizado por la unión comunitaria. “Hay unión entre jóvenes, adultos y la parte ejidal. Todos están trabajando para que este tipo de actividades marquen una diferencia en nuestra administración”, afirmó.