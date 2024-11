Realizará ayuntamiento de Tlaxcala jornada de afiliación al programa “Bienestar para Tu Salud”

El gobierno municipal de Tlaxcala, a través de la Dirección de Bienestar Humano, llevará a cabo la jornada de afiliación universal al programa “Bienestar para Tu Salud”, en coordinación con la Secretaría de Bienestar del estado.

Este programa está dirigido a personas que no cuentan con acceso a servicios de salud de ninguna institución o que se encuentren en situación de vulnerabilidad; no obstante, la afiliación está abierta para toda la ciudadanía del municipio de Tlaxcala que cuente o no con seguridad social.

La Unidad de Bienestar para Tu Salud abrirá sus puertas en enero de 2025 y contará con los servicios gratuitos de consulta médica general, consulta odontológica, servicio de optometría, laboratorio de análisis clínicos y farmacia.

Esta jornada se llevará a cabo en la presidencia de comunidad de Ocotlán este 14 de noviembre, a partir de las 9 horas.

Los interesados podrán inscribirse presentando identificación oficial vigente con fotografía de la persona beneficiaria; en caso de tratarse de un menor de edad, se debe presentar identificación oficial vigente de un padre o tutor; Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona beneficiaria y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El ayuntamiento de Tlaxcala hace la invitación a la población del municipio a conocer los beneficios de este programa y a afiliarse para así acceder a la cobertura universal en servicios básicos de salud.