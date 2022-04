Realizan mega marcha y concentración a favor de AMLO en la ciudad de Tlaxcala

Bajo la consigna “que siga AMLO”, este miércoles miles de personas marcharon por las principales calles de la ciudad capital y realizaron un mitin de apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cara a la jornada de Revocación de Mandato del próximo domingo 10 de abril.

Encabezados por presidentes municipales, legisladores federales y locales, líderes de las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), funcionarios estatales, rectores de universidades del estado, dirigentes transportistas, campesinos y hasta de la disidencia magisterial, entre otros, formaron los diversos contingentes que atiborraron el zócalo de la capital del estado.

Desde varios autos, habilitados con sonido, salía la música contagiosa ad hoc a la ocasión. Incluso, algunos contingentes llevaban banderines con los distintivos de su organización o bien planteles educativos, como el CBTIS de Texcalac.

“Vamos con todo a apoyar, al cabecita de algodón… que siga El Peje López Obrador, que siga López Obrador como presidente, porque como él no hay dos… El pueblo entero tiene su corazón, porque como él no hay dos. Que sí, que sí, que siga López Obrador para que no regrese la corrupción”, salía con una música bullidora desde los diversos megáfonos.

Como lo establece la legislación y a convocatoria de la asociación civil “Que siga la democracia”, tres días antes de la jornada de Revocación de Mandato, se realizó esta movilización que culminó con un mitin, en donde el director de las radiodifusoras del gobierno de Tlaxcala, René Arellano Zeferino hizo el trabajo de animador.

Ahí, los asistentes vieron, a través de un video, un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que conmina a la ciudadanía a salir a votar el próximo domingo.

“A Palacio (nacional) o la chingada, pero yo creo que va a ser a Palacio porque la gente quiere un cambio verdadero”, con esa frase inició el video, en el que el mandatario hizo una especie de resumen de sus principales promesas de campaña y los logros de su administración.

Ante miles de ciudadanos congregados, en un estrado aglutinado de diversos representantes populares de Tlaxcala emanados de Morena y de los partidos aliados, el líder de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa fue el encargado de iniciar con los discursos y llamados a salir a votar.

Los mensajes fueron, todos, en el mismo sentido, como el de Arturo Saavedra Santos, coordinador estatal de la asociación civil “Que siga la democracia”, quien refirió que dados los logros y acciones concretadas por el presidente, “lo menos que podemos hacer es salir y apoyarlo. Fuimos primer lugar en la consulta para enjuiciar a ex presidentes y seguro que esta vez lo volveremos a hacer, no tengo la menor duda”.

Por su parte, el coordinador nacional de la Cuarta Circunscripción de la asociación “Que siga la democracia”, Marco Antonio Andrade Zavala sostuvo que el presidente ha cumplido con cada una de las promesas de campaña, “no ha aumentado los precios de productos ni de gasolinas y ha hecho pagar los impuestos a los empresarios… el dinero lo ha destinado a los más necesitados”.

Por ello, tras el llamado a sacudir las conciencias y llevar a la gente a votar el próximo domingo, sostuvo que es necesario que el presidente tenga el respaldo de la ciudadanía, porque “a todos nos toca escribir la nueva historia… acompañemos a Andrés Manuel López Obrador hasta la muerte, hasta donde de, porque las transformaciones cuestan y México ya vive esa realidad”, dando por concluida esta movilización y mitin.