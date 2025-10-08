Realizan Feria del Empleo para Grupos Vulnerables 2025

Este miércoles se realizó la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables 2025, a la que se dieron cita 30 empresas que ofrecieron 240 espacios laborales para personas de la diversidad sexual, mayores, con discapacidad, migrantes y jóvenes que buscan su primer empleo.

- Anuncio -

El titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC), José Noé Altamirano Islas informó que el objetivo de este espacio fue brindar oportunidad a quienes más lo necesitan y romper barreras que impiden a estos sectores acceder al mercado laboral para acercarles vacantes que impulsen su crecimiento y transformen su historia de vida.

Ante buscadores de empleo y funcionarios reunidos en el salón Joaquín Cisneros de la capital para este evento, expuso que en esta feria del empleo participaron 30 empresas del sector automotriz, textil, plástico, comercio y servicios que ofertaron 600 plazas, de las cuales 40 por ciento estuvo dirigido a personas de sectores vulnerables, con sueldos de 8 mil 480 hasta 25 mil pesos.

Altamirano Islas destacó que Tlaxcala ha tenido buenos resultados en materia laboral como la reducción de la pobreza en el sector de 8.84 por ciento, lo que implica que 14 mil personas salieron de la pobreza laboral en lo que va de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros; además de que 8.6 por ciento salió de condiciones de subocupación y actualmente el estado tiene la tasa más baja de desempleo desde 2005 con 2.33 por ciento.

- Advertisement -

Por su parte, Esmeralda Ávila Fernández, titular del Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala (SNET), refirió que el objetivo de esta feria del empleo fue llegar a los sectores que tienen mayores limitaciones que el resto de la población para acceder a un puesto laboral y, en consecuencia, tienen tasas de desempleo más elevadas y su ocupación tiende a la informalidad.

“Ante tal situación, el Servicio Nacional de Empleo ha desarrollado una estrategia que opera a través de la identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional; mediante la aplicación de instrumentos de evaluación especializados, entre los que se destacan las sistemas de muestras de trabajo Valparaso, cuyos resultados permiten orientar a las personas buscadoras de empleo hacia su mejor opción ocupacional y realizar actividades que faciliten la empleabilidad de las personas de los grupos antes descritos.