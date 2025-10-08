Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Realizan Feria del Empleo para Grupos Vulnerables 2025

José Carlos Avendaño

Este miércoles se realizó la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables 2025, a la que se dieron cita 30 empresas que ofrecieron 240 espacios laborales para personas de la diversidad sexual, mayores, con discapacidad, migrantes y jóvenes que buscan su primer empleo.

- Anuncio -

El titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC), José Noé Altamirano Islas informó que el objetivo de este espacio fue brindar oportunidad a quienes más lo necesitan y romper barreras que impiden a estos sectores acceder al mercado laboral para acercarles vacantes que impulsen su crecimiento y transformen su historia de vida.

Ante buscadores de empleo y funcionarios reunidos en el salón Joaquín Cisneros de la capital para este evento, expuso que en esta feria del empleo participaron 30 empresas del sector automotriz, textil, plástico, comercio y servicios que ofertaron 600 plazas, de las cuales 40 por ciento estuvo dirigido a personas de sectores vulnerables, con sueldos de 8 mil 480 hasta 25 mil pesos.

Altamirano Islas destacó que Tlaxcala ha tenido buenos resultados en materia laboral como la reducción de la pobreza en el sector de 8.84 por ciento, lo que implica que 14 mil personas salieron de la pobreza laboral en lo que va de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros; además de que 8.6 por ciento salió de condiciones de subocupación y actualmente el estado tiene la tasa más baja de desempleo desde 2005 con 2.33 por ciento.

- Advertisement -

Por su parte, Esmeralda Ávila Fernández, titular del Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala (SNET), refirió que el objetivo de esta feria del empleo fue llegar a los sectores que tienen mayores limitaciones que el resto de la población para acceder a un puesto laboral y, en consecuencia, tienen tasas de desempleo más elevadas y su ocupación tiende a la informalidad.

“Ante tal situación, el Servicio Nacional de Empleo ha desarrollado una estrategia que opera a través de la identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional; mediante la aplicación de instrumentos de evaluación especializados, entre los que se destacan las sistemas de muestras de trabajo Valparaso, cuyos resultados permiten orientar a las personas buscadoras de empleo hacia su mejor opción ocupacional y realizar actividades que faciliten la empleabilidad de las personas de los grupos antes descritos.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...

Lluvias provocan derrumbes, socavones y crecida de ríos en la Sierra Nororiental

Martín Hernández Alcántara -
Las intensas lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical “Jerry” ocasionaron severas afectaciones este miércoles en varios municipios de la Sierra Nororiental...

Ayuntamiento de Tlaxcala continúa rehabilitación de vialidades

La Redacción -
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlaxcala continúa recorriendo distintos puntos del municipio como parte de su programa permanente...

Más noticias

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025