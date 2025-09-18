Realiza SSC reunión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Municipal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo la Segunda Reunión Plenaria de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal, un encuentro fundamental para reforzar la coordinación, homologar protocolos, fortalecer la operatividad policial y mejorar la seguridad en los 60 municipios del estado.

- Anuncio -

Durante este encuentro, celebrado en un ambiente de diálogo y coordinación interinstitucional, se abordaron temas prioritarios para fortalecer la operatividad, la profesionalización y la atención ciudadana en materia de seguridad pública.

Asimismo, se reiteró la importancia de mantener canales abiertos de comunicación, así como de precisar y fortalecer las competencias de los elementos de seguridad como primeros respondientes ante cualquier emergencia en carreteras federales.

Por otra parte, dentro de los acuerdos se estableció presentar a los presidentes municipales la propuesta de creación de la Policía de Género municipal: unidades especializadas dedicadas a la prevención, atención, acompañamiento y seguimiento de delitos o situaciones que involucren violencia de género.

- Advertisement -

La propuesta contempla que estas policías municipales se integren con personal capacitado específicamente en materia de género, derechos humanos, psicología, atención a víctimas, criminalística, protocolos de actuación como primer respondiente y uso legítimo de la fuerza con perspectiva de género, entre otros componentes.

En la reunión también se revisaron avances en temas como el fortalecimiento de las capacidades operativas municipales, la homologación de protocolos y la colaboración con instituciones estatales y federales.

La SSC refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la paz, el orden y la seguridad en cada uno de los municipios de Tlaxcala, siempre bajo una visión de corresponsabilidad con las autoridades locales.