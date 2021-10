Realiza sindicato consulta para definir porcentaje de aumento salarial en Amatech

Ante la falta de acuerdos sobre el incremento salarial en la empresa Amatech, el sindicato de trabajadores realiza este martes una consulta entre los agremiados para definir si aceptan el 3 por ciento que ofrece la parte patronal o se mantienen en su demanda de exigir arriba del 5.85 por ciento y, por tanto, continúa la huelga en este call center que opera en la capital del estado.

“Estamos parados por la necedad de la empresa, parece una burla lo que hace, se quiere burlar de la autoridad, del gobierno, de los trabajadores y del pueblo tlaxcalteca. En la reunión de este martes no propusieron nada, no podemos quedarnos parados ante la falta de seriedad y de compromiso con los trabajadores… lo peor de todo es que no tienen ganas de resolver este problema”, expuso el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi.

El líder croquista consideró que los directivos de Amatech le apuestan a la necesidad de la gente y además han enviado esquiroles para tratar de desvirtuar la información. Ayer (el lunes) lo hicieron en la asamblea para tratar de ganar la voluntad del lado de que la gente no quiere estar en la huelga, pero la mayoría dice que sí”, expuso.

Hernández Xolocotzi mencionó que dependerá del resultado de la consulta a la base trabajadora si este conflicto se lleva hasta la audiencia ante la autoridad laboral del próximo jueves o si se levanta la huelga.

Empero, insistió que siente que es una burla lo que hacen los representantes de la empresa, ya que el pasado sábado el acuerdo fue que al siguiente lunes presentarían una propuesta real, pero no fue así, argumentan que sus finanzas están mal, que no ganan, que no ha sido negocio este call center y por eso no dan lo que pretende el sindicato.

Ante ello, dijo que no es necedad del sindicato solicitar un incremento salarial por arriba de la inflación, pues es la realidad de la situación económica que se vive en el país y en el estado, “no pueden quedar los salarios por debajo de la inflación, tiene que recuperarse el poder adquisitivo”.

Justino Hernández apuntó que el tema de las prestaciones ya está arreglado en la revisión del contrato colectivo de trabajo, por lo que el punto pendiente es el correspondiente al incremento salarial.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la CROC, David Ortega manifestó que es importante respaldar la huelga que iniciaron los 3 mil 200 trabajadores sindicalizados de Amatech el pasado 27 de septiembre, porque el incremento salarial que plantea la empresa no es acorde a la situación económica del país y del estado.

“El 3 por ciento es una burla para el trabajador cuando la canasta básica se ha incrementado 40, 30 y 20 por ciento en algunos productos. Los representantes de la empresa están jugando y se han burlado del gobierno estatal y federal, parece que se burlan de los jóvenes, de los trabajadores y de la gente de Tlaxcala con su actitud”, comentó.

Puntualizó que se respetarán los resultados que arroje la consulta a los trabajadores en el sentido de cerrar la negociación con el porcentaje que ofrece la empresa o si se mantienen en su postura de exigir un porcentaje superior a la inflación.