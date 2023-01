Realiza IDET examen diagnóstico a aspirantes del Proedet

El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), realizó el examen diagnóstico a más de 100 personas que aspiran a formar parte del Programa de Profesionalización de Entrenadores Deportivos del Estado de Tlaxcala (Proedet), que tiene como finalidad buscar la profesionalización, capacitación o actualización en esta área.

Luego de realizar su registro y entregar la documentación vía digital, el público interesado asistió a la prueba diagnóstica, la cual constó de un cuestionario aplicado de manera presencial, con una duración de tres horas.

El programa está dirigido a deportistas, entrenadores, directivos, maestros de educación física, activadores, instructores de piso, personal de dependencias o con una relación afín a las ciencias del deporte.

El Proedet oferta la Licenciatura en Metodología Aplicada al Deporte y Maestría en Entrenamiento de Alta Competencia, además de cursos y capacitaciones.

Tras completar el proceso de diagnóstico con los resultados, se publicará el programa, temario y costos de los cursos, no obstante, quien no apruebe la evaluación no podrá ser candidato al programa de becas.

Es importante mencionar que los programas académicos están avalados por el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Secretaría de Educación Pública (SEP) y el IDET.

Con estas acciones, se identifican las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada aspirante, por ello se llevará a cabo un análisis de la información recabada, tanto en el registro como en el diagnóstico y se obtendrá una estadística del estado en materia de profesionalización deportiva.