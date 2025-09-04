Jueves, septiembre 4, 2025
Realiza Congreso ajustes en Comisión de Puntos Constitucionales; renunció Anel Martínez

Juan Luis Cruz Pérez

El pleno del Congreso local aprobó la renuncia de la diputada de Morena, Anel Martínez Pérez, a la vocalía que ostentaba en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, con el objetivo de enfocarse en los trabajos legislativos que encabeza en materia agropecuaria.

Aunque trascendió que su renuncia obedeció a su presunta carga de trabajo que tiene como estudiante universitaria, en la sesión ordinaria de este jueves, los diputados dieron a conocer que de acuerdo con el oficio número 106/DXI/2025, fechado el 28 de agosto, la legisladora notificó a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) su decisión de dejar de formar parte de la comisión mencionada, argumentando que destinará sus esfuerzos a fortalecer las tareas de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, de la cual funge como presidenta.

La JCCP consideró necesario realizar ajustes en la integración de las comisiones ordinarias a fin de no interrumpir las actividades parlamentarias. Por ello, presentó al pleno un proyecto de acuerdo en el que aceptan su dimisión y no nombran a nadie para ocupar esa vacante.

Con esta decisión, Anel Martínez mantendrá su papel como presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, instancia desde la cual se desconoce qué iniciativas ha impulsado para el fortalecimiento del campo tlaxcalteca y el apoyo a productores locales.

De igual forma, en la misma sesión ordinaria, el diputado Bladimir Zainos Flores, en asuntos generales, fijó postura respecto a la entrada en funciones del nuevo sistema judicial, en el que resaltó la elección por el voto directo de los nuevos magistrados y jueces.

“Por primera vez se hace efectivo lo establecido en el artículo 39 constitucional: la soberanía reside en el pueblo. Ahora será la ciudadanía quien legitime al Poder Judicial, y no las cúpulas de poder que durante décadas lo mantuvieron sometido a intereses partidistas”, expresó desde tribuna.

El legislador recordó que el sistema judicial anterior se caracterizó por el desprestigio y el rezago, pues más de mil 400 asuntos quedaron pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, Zainos Flores acusó a la oposición de “cínica e infundada”, al criticar hoy lo que en su momento avaló en beneficio propio, pues consideró que “no hay mayor legitimidad que ser electo por el pueblo y no por una élite”.

El también presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización aseguró que desde el Poder Legislativo darán seguimiento puntual al actuar de los nuevos impartidores de justicia, para garantizar que cumplan con una labor “pronta, completa, imparcial y gratuita…se acabaron los cheques en blanco; los jueces y ministros deben saber que estarán bajo la vigilancia ciudadana y legislativa”.

