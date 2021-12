Realidad vs. moños naranja

La realidad rebasa todos los discursos, todos los eventos y todos los moños naranja… La violencia contra las mujeres no se previene, no se atiende ni se sanciona ni se erradica con buenas intenciones. La fuerza del Estado no llega a tiempo, no se atiende el principio pro persona y no se generan las condiciones para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan.

Las violencias contra las mujeres en Tlaxcala siguen presentes, sostenidas y toleradas, arrebatando la vida y los sueños de todas. Este fin de semana, en la capital del estado, Estefanía fue encontrada sin vida, su cuerpo maniatado y violentado, previamente se había lanzado la ficha de búsqueda por parte la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Todos los discursos, los eventos y todos los monumentales moños naranja sirvieron de nada para evitar este feminicidio. A 100 días de gobierno de la actual administración estatal, de los gobiernos municipales y de la integración de la LXIV Legislatura, urge replantear las estrategias y brindar certezas y resultados para garantizar el derecho que tenemos mujeres y niñas para vivir libres de violencia y tener acceso a la justicia.

¿Dónde está la capacidad de atención y respuesta de las policías estatal y municipal? ¿Qué estado guarda la eficiencia para la aplicación de los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial de feminicidios? ¿Qué estado guardan los mecanismos para activar las alertas Amber y Alba en Tlaxcala? ¿Cuántos recursos públicos serán destinados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el presupuesto de 2022?

Es necesario y apremiante que las instituciones policiacas, de procuración e impartición de justicia, brinden mensajes claros y contundentes, porque aún no sabemos dónde están Karla Romero Tezmol ni Daniela Muñoz Muñoz; es necesario que capturen y sancionen a los feminicidas con procesos impecables. Es inadmisible que la realidad siga rebasando y evidenciando las deficiencias institucionales, porque de las autoridades requerimos mucho más que discursos, eventos y moños naranja, lo que se requiere es que cumplan con sus obligaciones y den resultados, ni más ni menos.