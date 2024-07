Reafirma Cuéllar compromiso de “hacer rendir el dinero” público y de cuidar que “sea para el pueblo”

Durante su gira de trabajo por Nanacamilpa, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reiteró que tiene el “compromiso de hacer rendir el dinero” y que por ello se está “cuidando que el recurso del pueblo sea para el pueblo”.

Al hacer alusión a las detenciones de exalcaldes y alcaldes en funciones por daño patrimonial al erario al no hacer un adecuado manejo de los recursos públicos, la mandataria recalcó que este procedimiento no le compete a ella si no a las “instancias que tienen que ver también con el cuidado de los recursos” públicos.

“Y me da gusto que hoy estemos cuidando que así sea, que estemos cuidando que el recurso del pueblo sea para el pueblo y que podamos hacer muchas y muchas muchas más obras de gran impacto en todo el estado”, indicó.

Refirió que a su administración le faltan tres años por transcurrir, periodo que será “para coordinar un gobierno exitoso”, pues si actualmente “llevamos tres mil 700 obras, faltan un tanto más de obras y acciones en favor de la población tlaxcalteca.

La mandataria entregó la rehabilitación de 16 kilómetros de la carretera en Nacamilpa-Atotonilco, obra que representa una inversión de 12 millones 758 mil 767 pesos, la cual beneficiará a para beneficiar a 25 mil 342 habitantes.

Al respecto, Eduardo Rubén Hernández Tapia, director de obra pública de la Secretaría de Infraestructura (SI), agregó que la conclusión de la continuación de este trabajo será en aproximadamente dos semanas más, en el tramo Atotonilco-Mitepec, con inversión de 28 millones de pesos.

En tanto, Osvaldo Romano Valdés, presidente municipal de Nanacamilpa, señaló que la gobernadora ha respaldado a los 60 municipios “sin distinción alguna de color y partido; quiero reconocer esta gran gran labor y siempre he hecho por el pueblo de Tlaxcala”.

A escasos días de concluir si periodo constitucional en el cargo, agradeció a Cuéllar Cisneros por esta rehabilitación de la carretera asfáltica, ya que es la parte más transitada para poder llegar hacia Taxcala, a Ixtacuixtla y a San Martín Texmelucan, Puebla.

En este sentido, Lorena Cuéllar Cisneros mencionó que para Nanacamilpa “la inversión ha sido muy muy grande… tan solo en apoyo social tenemos 45 millones de pesos, independientemente de carreteras y obras”.