Reactiva Legislativo atención de 28 asuntos de límites territoriales entre municipios: Aguilar

Para dar continuidad a los trabajos para definir límites territoriales y lograr acuerdos entre Comunas, diputados que integran la LXV Legislatura local iniciaron los primeros acercamientos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para dar salida a 28 colindancias municipales.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Sandra Aguilar Vega expuso que la primera reunión de trabajo es con la finalidad de resolver las problemáticas que existen en materia de límites territoriales, y con ello dar certeza jurídica a los tlaxcaltecas.

“La reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales fue para darle seguimiento a los temas de limitación territorial, quiero decirte que vamos avanzando muy bien, vamos a darle un buen término y se convocará a las partes involucradas para que las cosas se hagan de la mejor manera”.

Sin embargo, Aguilar Vega admitió que será un camino largo, por lo que exhortó a las y los diputados vocales integrantes de la comisión a dar prioridad a los asuntos en los que ya se tiene un avance y en breve convocará a los alcaldes interesados en generar un diálogo a fin de desahogar estos temas.

“Tenemos un número importante de asuntos, pues son 28 casos que tenemos que darle seguimiento y ahí les vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales, todo lo que vamos avanzando de qué municipios estamos hablando porque son varios”.

En este contexto, dijo que las colindancias con las que se tiene mayor avance son: Contla-Chiautempan, Santa Cruz – Cuaxomulco y Santa Cruz- Amaxac, por lo que serán los primeros asuntos que se dará salida.

En el caso de los municipios de Yauhquemehcan-Apizaco, la diputada de Movimiento Ciudadano reconoció que de momento no se tienen avances, pero confió en que las autoridades municipales muestren interés para destrabar el conflicto por

límites territoriales que prevalece entre esas demarcaciones.

“Tenemos que dar seguimiento desde la parte jurídica, sin duda tenemos que invitar a la ciudadanía que compete a estas este áreas de limitación a que deben de entender que no es perjudicarlos al contrario, es generar una vida más tranquila de saber a qué perteneces porque no, ahora sí no eres ni de aquí, ni eres de allá. Entonces vamos a ayudarles a que concienticen por qué es importante eso”.

En lo que fue la primera reunión de trabajo con diputados de la LXV Legislatura local, el coordinador Estatal de Tlaxcala y Director General de la Zona Oriente del INEGI, Carlos Lozano comentó que son facultades del Congreso “fijar la división territorial y administrativa del estado y que es el Instituto es quien puede brindar apoyo en esta materia.

Por su parte, Aurelio Ortega, Subdirector Estatal de Geografía y Medio Ambiente explicó a los legisladores el procedimiento general operativo para dar atención a los temas de límites territoriales, el cual consiste en 12 pasos primordiales, mismos que aseguró, seguirán dando seguimiento.