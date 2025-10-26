Raymix enciende “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, convierte el Teatro del Pueblo en pista de baile

El ritmo de la electrocumbia se apoderó del Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, con la presentación de Raymix, quien ofreció un espectáculo vibrante ante miles de asistentes que llenaron el recinto para cantar y bailar sus más grandes éxitos.

Con un show de luces y efectos visuales, el intérprete de “Oye Mujer”, “Primer Beso”, “Tú y Yo” y “Dónde Estarás” consolidó su conexión con el público tlaxcalteca, convirtiendo la noche en una auténtica fiesta familiar que marcó el segundo gran concierto gratuito de la feria.

Durante su presentación, Raymix mostró una entrega total sobre el escenario y agradeció el cariño de sus seguidores, a quienes llamó “superfans”. La energía del público acompañó cada canción, haciendo del concierto uno de los momentos más memorables de la cartelera artística.

El éxito de este espectáculo se suma al concierto inaugural de Emmanuel y sienta las bases para la programación del Teatro del Pueblo, que continuará con presentaciones de artistas de talla nacional e internacional como Festival de Ska, La Adictiva, Matisse, Aleks Syntek, Picus, Pepe Aguilar, Matute y María José.

Con esta respuesta del público, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” reafirma su posición como uno de los eventos culturales y recreativos más importantes del país, ofreciendo más de 400 actividades gratuitas que incluyen conciertos, muestras gastronómicas, exposiciones artesanales y eventos familiares.