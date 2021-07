Otorgan a Raúl Jiménez, director de la Jornada de Oriente Tlaxcala, premio Miguel N. Lira

El pleno del Congreso local otorgó a Raúl Jiménez Guillén, director de La Jornada de Oriente Tlaxcala, el premio Miguel N. Lira, por trayectoria periodística, en el marco de la celebración del Día del Periodista en la entidad.

En una sesión solemne de pleno, en la que la Comisión Especial para designar este premio presentó sendos dictámenes, uno de mayoría a favor del periodista José Luis Ahuactzin Ávila y otro a favor de Jiménez Guillén, la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local decidieron otorgar dicho galardón al director de la Jornada de Oriente Tlaxcala.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Especial, la diputada de Morena, María de Lourdes Montiel Cerón, Jiménez Guillén debería hacerse acreedor al premio porque “acreditó contar con licenciatura, especialidad y el grado académico de maestro, adjuntó diversas cartas de recomendación y bastas evidencias del trabajo que ha realizado por el lapso de 31 años ininterrumpidos. Ha sido escritor, columnista, articulista, académico e investigador y no sólo eso, sino que actualmente es director y fundador del periódico La Jornada de Oriente, por lo que es evidente que no sólo ha sido colaborador de medios, sino que es promotor de la prensa escrita, pues son pocas las personas que pueden atribuirse haber construido un periódico y que éste se haya mantenido y con el tiempo, se haya convertido en uno de los medios informativos de mayor circulación y más relevantes de nuestra entidad”.

Abundó en su proyecto de acuerdo que “el aspirante Raúl Jiménez Guillén fue quién acreditó con elementos materiales, objetivos, probatorios, su trayectoria, constancia, profesionalismo y trabajo con impacto social, pues durante toda su carrera ha sido precursor y mentor de muchos periodistas actuales, ya sea en la academia o en el periódico La Jornada de Oriente, atendiendo a aspectos cualitativos más que cuantitativos, que en su caso pudiéramos calificar los legisladores integrantes de esta Comisión Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar el premio Miguel N. Lira en la celebración del día del periodista del año 2021”.

“Jiménez Guillén es una persona ostenta una trayectoria por más de 31 años en al ámbito periodístico no solo de nuestra entidad sino también en el estado vecino de Puebla, Fundador y director de La Jornada de Oriente-Tlaxcala, uno de los diarios de mayor circulación, articulista y columnista e investigador. Cuenta con los siguientes grados académicos, Licenciatura en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, tiene una especialización en Planeación y Administración de la Educación Superior por el Instituto Nacional de Administración Pública, Maestro en Educación Superior por la Facultad de Ciencias Económicas de la UATx, candidato a obtener el grado de Doctor en Educación Especial, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Coautor en diversos libros entre los que destacan, La práctica política en Tlaxcala, Un ritual de signos agotados (2008), Mujeres en la arena política de Tlaxcala (2010), Granos de una misma mazorca, Nueva elite política de Tlaxcala (2016)”.

Aunado a ello, Montiel Cerón puntualizo que Jiménez Guillén no solo es reconocido por ser uno de los mejores periodistas de la entidad, sino también “por su ardua labor social, humanitaria, actualmente coordina el suplemento número 110 de Saberes y Ciencias con el tema Elecciones en Tlaxcala”.

Tras esa explicación, la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local respaldaron la propuesta de la diputada Montiel Cerón, por lo que Jiménez Guillén fue designado acreedor a este premio.

En la misma plenaria, Jiménez Guillén fue llamado al pleno para que diputados como la propia Montiel Cerón y la priista Zonia Montiel Candaneda, le entregaran un reconocimiento y una medalla conmemorativa a su actividad como periodista, columnista y director de La Jornada de Oriente Tlaxcala.

Ante el pleno y desde la máxima tribuna del parlamento de Tlaxcala, Jiménez Guillén, a propósito del nombre que lleva el premio que recibió, trajo a cuenta una crítica sobre la cultura de esta entidad, que primero se le reconoce a la gente y después se les destierra, cuando quieren incursionar en la actividad política en la entidad.

Además, por el silencio que de ello existe entre esa misma clase política. De ello puso de ejemplo, a Xicoténcatl y al propio Miguel N. Lira

Ante los diputados, expresó: “Una particularidad de la cultura tlaxcalteca es que dos de sus más preclaros representantes, Xicoténcatl y Miguel N. Lira, primero se les reconoce y luego se les proscribe cuando aspiran a participan de la vida pública”.

Refiere Henestrosa, continúa en su participación, que Lira es un ejemplar acabado de provinciano; uno para quien la patria chica era la patria grande, la patria entera. Nace en una entidad en la que vive ocho años en su infancia, y dos estancias cortas, la primera de 1951 y 1957 en la que por disputas políticas sale desterrado y otra de 1958 al 26 de febrero de 1961, en que fallece.

“Refiere Juan Bañuelos (1995:9) el lugar de origen, implica necesariamente una forma de contemplar el mundo. Es cierto. Si se pierde el sabor de tierra que uno probó de niño al morder los frutos de su región, no merece nadie llamarse ni tlaxcalteca, ni mexicano”.

“Quizá por ello, a Miguel N. Lira le duele, porque la desgarran de ella, (De la que me han desgarrado recientemente, por eso en su poesía dice: Como me duele el silencio, cautivo añil de las nubes. ¡Tlaxcala, cómo me dueles, ¡con tus silencios azules!”.