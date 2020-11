Raquítico el gasto proyectado para el campo: CNPA; busca evitar una ‘barbarie’ por parte de diputados

A la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) le preocupa “el raquítico” presupuesto de 213.4 millones de pesos que el gobierno estatal le asigna al campo tlaxcalteca para 2021, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), señaló Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de esta organización.

Tras conocer que en la iniciativa de gasto que el Poder Ejecutivo local entregó el domingo pasado al Congreso del estado, el monto es parecido al del año pasado, expresó que lamenta “mucho esta situación; no puede ser posible quedarnos callados”.

Es una tristeza que dejen a nuestro campo “en el más perverso de los abandonos”, de hecho –anunció–, vamos a tener que tomar algunas acciones antes de que los diputados también se etiqueten su aumento de salario y de millones de pesos a sus intereses particulares.

La semana entrante la CNPA sostendrá una reunión con otras agrupaciones, para que previo a la aprobación del gasto del año próximo, “estemos ahí, para evitar que cometan otra barbaridad como las que les gusta hacer a diputadas y a diputados”.

Anticipó que acudirán al Congreso local “para exigirles que se quiten ese aumento y que los fondos que se han etiquetado para su beneficio y ambiciones personales para reelegirse o participar por otro cargo, lo usen para el campo”.

Queremos –dijo– que todos esos millones de pesos “se vayan directito al sector” y que la operación del recurso sea vigilada. “Hacemos un llamado al gobernador Marco Mena para que se ponga la mano en el corazón, si es que tiene, y que realmente se haga un presupuesto con consciencia para programas sociales, educación, salud y agricultura”.

En coordinación con las otras organizaciones, se presentará una propuesta de partida para este rubro, “para que el dinero no se mal invierta, no se malgaste en frivolidades, sino que se ejerza en lo que tanta falta está haciendo”.

La pandemia de Covid-19 ha afectado a la población “cómo no tienen idea, pero como ellos, diputados y funcionarios, están viviendo en una nube de cristal no se percatan de lo que está pasando en nuestro campo, donde hay una situación muy grave”, añadió.

“Es que están haciendo las cosas con las patas, dirían en mi pueblo. El seguro catastrófico no fue pagado; tenemos siniestros, primero porque no llovió y luego por las heladas que llegaron temprano. Por parte del gobernador no ha habido nada de sensibilidad”.