Queja de Ixcotla contra SEPE continúa abierta, afirma CEDH

La queja presentada por la comunidad de Ixcotla, municipio de Chiautempan, en agosto del año anterior, continúa abierta, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha propuesto establecer una mesa de trabajo entre pobladores de ese lugar y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), “con cordialidad y respeto”, puntualizó el ombudsperson Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda.

Repasó que el 31 de agosto del año anterior, ese pueblo pidió la intervención de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, para impartir educación bilingüe en escuelas de esa localidad, la cual contestó el 24 de septiembre y remitió una copia a la SEPE.

El 6 de febrero de este año Ixcotla promovió una queja ante la CEDH por supuesta omisión por parte de la SEPE para dar respuesta; sin embargo, el día 14 de ese mes, Crispín Pluma, presidente de comunidad, avisó que ya había tenido una contestación.

Pero “nosotros continuamos con la queja y hace una semana y media solicitaron que los atendiera; en la reunión del jueves pasado les pedí que me explicaran lo que estaban planteando y les comenté que en relación a la omisión, ellos mismos ya me habían dado una información; aunque la respuesta que la SEPE dio no es la que ellos desean”.

Contrario a lo señalado por vecinos de Ixcotla, quienes se quejaron de haber recibido atención autoritaria, Del Prado Pineda sostuvo que requirió a estas personas conducirse “con respeto hacia todos”, pues “habían empezado a subir la voz y no era necesario”.

Se les precisó que la queja sigue abierta y se les sugirió la instalación de una mesa de trabajo para que hicieran su solicitud de manera cordial, “porque creo que el camino lo han equivocado, ha sido mucho golpeteo hacia todo mundo, cuando al final del día podemos sentarnos y platicar, con esa versión se fueron”, añadió el presidente de la CEDH.

Asimismo, dejó en claro “que en este momento estamos en una etapa muy difícil debido a la pandemia”, sin embargo, se pedirá a la SEPE la celebración de una reunión. “Pero lo que las autoridades determinen no depende de nosotros”.

En cuanto a la presunta discriminación por parte del titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, hacia la comunidad de Ixcotla, expuesta en dicha queja, afirmó que se va a investigar “si de verdad existe eso o es una mala interpretación; necesito pedir la respuesta a la autoridad”, apuntó. El ombudsperson asentó que no podría señalar una fecha de resolución a este asunto y que por ello sugirió a los pobladores que el camino “es sentarnos y platicar”, para que ambas partes lleguen a un acuerdo, pues “la parte jurídica va a llevar mucho más tiempo”.