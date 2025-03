¿Qué se recuerda del 8M?

¿Qué es lo que más se recuerda de la marcha del 8M? No son las protestas porque existen mujeres desaparecidas, ni los rostros de sus familias que sufren por no saber nada de ellas; datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) indican que de 2020 a 2025 existen 27 mujeres desaparecidas y no localizadas en Tlaxcala; tampoco se recuerdan los nombres de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, el Informe de Violencia contra las Mujeres con corte al 31 de enero de 2025, reporta que en el país 54 mujeres han sido víctimas de feminicidio y una de ellas pertenece al estado de Tlaxcala; mucho menos se tiene presente a las mujeres que están encarceladas por delitos que no cometieron, siendo uno de los casos el de Keren Selsy Ordóñez, quien en 2019 se le dictó una condena de 50 años por un delito que no cometió; tampoco quedan en la memoria aquellas mujeres que están siendo explotadas sexualmente.

Lamentablemente, lo que más se recuerda del 8 de marzo, porque suele ser lo más visibilizado, es la iconoclasia que se realiza en los edificios. Estas actitudes muestran que en Tlaxcala vale más un edificio que la vida de una mujer y sus familias.

La violencia por la que pasan las mujeres se mantiene en el anonimato o se agudiza por la respuesta ineficaz de las autoridades encargadas de procurar atención y justicia para ellas, tan grave es la situación que existen casos de presidentes municipales que son señalados como violentadores y siguen en el puesto sin ser retirados del cargo. Sumado a lo anterior, desde el Ejecutivo se sigue negando la existencia de la violencia, particularmente de la trata con fines de explotación sexual, con esto se permite que los tratantes continúen enganchando mujeres para continuar satisfaciendo la demanda de prostitución.

Muchas veces se menciona que las mujeres están allí porque quieren o porque les gusta el dinero fácil y no quieren buscar otra forma de vida, Teresa Mollá Castells menciona que responsabilizar a las mujeres, de su propia situación como si fuera algo elegido, es compararlas con las personas esclavas que trabajaban para unos amos que las habían comprado para que trabajaran de sol a sol a cambio de unas miserables condiciones de vida y alimentación. Es lo mismo, pero en la era moderna.

Como en la antigüedad se sigue esclavizando a las mujeres y responsabilizándolas de la violencia que viven, cuando ellas no han elegido libremente estar así, testimonios de mujeres que han salido de esta situación relatan que la prostitución fue su última opción para poder alimentarse, pagar la renta, o medicamentos que necesitaban, también relatan múltiples estrategias que los tratantes utilizan para someterlas.

Sonia Sánchez, sobreviviente de explotación sexual, narra que la prostitución entró a su vida por falta de educación, vivienda, trabajo y salud, así como de vivir condiciones de pobreza.

Ha pasado el 8M, muchas mujeres salieron a gritar su hartazgo por las violencias que viven, porque conocen a primas, tías, madres, hermanas, amigas, alumnas, que han sido víctimas de violencia, otras fueron desaparecidas, golpeadas, acosadas, explotadas sexualmente o asesinadas por sus esposos o parejas.

Tengamos en la memoria los nombres y rostros de las mujeres que han sido víctimas de violencia y sus familias, sigamos denunciando que la violencia y la trata con fines de explotación sexual no es normal, ni natural, que las mujeres no son objetos, son personas que tienen derechos, valor y dignidad y que desde el gobierno no se hace lo necesario para erradicar esta grave situación.