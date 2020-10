Que la lucha a favor de las mujeres no sea solo simulación en la CEDH: Hernández

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Congreso local, Leticia Hernández pidió al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Cid del Prado Pineda dar salida a las quejas que se encuentran rezagadas y que el tema de abusos en contra de las mujeres “no resulte una simulación”.

Después que trabajadoras del organismo autónomo acudieron al Poder Legislativo para protestar en contra del diputado Víctor Castro López, tras considerar el legislador de Morena violó sus garantías individuales a la dignidad, a la honra y a una vida libre de violencia por razón de género, en entrevista colectiva, la diputada panista pidió no utilizar al sector femenino “como bandera política”.

“Creo que muchas de las quejas han quedado rezagadas en el olvido y es un llamado respetuoso y enérgico al ombudsperson para que no resulte una simulación el tema de las mujeres. Estamos cansadas las mujeres en todos los aspectos desde los institutos políticos a los que pertenecemos hasta los organismos que nos sigan utilizando como bandera política”.



Después de criticar las declaraciones de su homólogo de Morena, Hernández Pérez adelantó que respaldará a las trabajadoras de la CEDH que se sintieron “agredidas”, pero hizo votos porque no hayan sido enviadas para defender al ombudsperson tlaxcalteca.

“Creo que el hecho de ser diputados no nos da la calidad de hacer acusaciones al aire sin fundamento, hay que sentarse con el presidente de la Comisión a quien invité en diversas campañas de prevención de delitos, específicamente contra trata de personas y no veo respuesta, disposición y por supuesto, que voy a acompañar a quienes se sientan agredidas y esperaría que no se trate de un tema de mandarlas”.

Agregó que desde que inicio la legislatura, el diputado Víctor Castro López ha destacado por “causar polémica”, por ello, lo invitó a dialogar con el presidente de la CEDH para disipar las dudas y tratar de resolver los temas pendientes.

“Conocemos al diputado Víctor Castro que de repente es causa polémica y está en su derecho que un organismo autónomo que merece respeto, pero están los canales adecuados para hacer cualquier denuncia, creo también que en la Comisión necesitamos ver acompañamiento hacia las mujeres, que las denuncias tengan que ser atendidas y no solo decir que estamos con las mujeres y no hacer absolutamente nada por defenderlas”.

Por lo anterior, recomendó al diputado de Morena que antes de subir al pleno del Poder Legislativo para hacer señalamientos, cuente con cifras para poder debatir, pues “no solo es llegar, gritar y exigir sino datos para defender con cifras, porque nosotros tenemos otros datos y cifras. Cuando no tienes sustento es irresponsable subirte a decir y a acusar cuando no tiene un sustento y hace lo mismo que el gobierno federal con el tema de fideicomisos que hay corrupción, pero no vemos una denuncia formal; entonces parece que es una línea desde las mañaneras hasta los congresos locales y algunos diputados de Morena se suben a defender a la persona y no a la población”.