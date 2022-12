Que 2023 sea un año en el que disminuya la violencia y la violación a nuestros derechos humanos

Nos encontramos a dos días para que el año 2022 culmine. Al cierre de este ciclo deseamos que el año entrante sea mucho mejor y que disminuya la violencia que están viviendo algunos sectores y la misma madre tierra, particularmente que disminuya la violencia contra las mujeres y la violencia que vive ambiental y socialmente la Cuenca del Alto Atoyac. Nos queda claro que este buen deseo no será una graciosa concesión del Estado ni de los sectores que ejercen la violencia, necesariamente tiene que ser resultado de un actuar organizado de comunidades y personas de la academia, quienes en 2022 han demostrado el potencial existente para comprender las problemáticas existentes y generar propuestas de solución.

Para el caso concreto de la violencia y explotación sexual de mujeres y niñas, será necesario continuar con los procesos de incidencia para que el gobierno en sus diferentes niveles implemente políticas públicas que contribuyan a desestructurar la violencia machista y para que dejen de ocultar la magnitud del problema, como es el caso del gobierno que se esfuerza en decir que todo está controlado y que la violencia ha disminuido.

Cifras del documento “Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1”, muestran que aún es grave el problema de violencia contra las mujeres, de enero a noviembre de 2022 se han registrado 271 delitos de violencia familiar y 26 delitos de violación; en el caso de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres se registraron 12 incidentes de abuso sexual, 35 incidentes de acoso u hostigamiento sexual y 2 mil 471 incidentes de violencia de pareja (entendida como la agresión infligida por la pareja que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por un compañero íntimo). Por lo que respecta a la trata de mujeres y niñas, preocupa que solo se hayan reportado una denuncia hasta noviembre de 2022, siendo que las redes de explotación sexual siguen operando, por lo tanto, habrá que revisar las razones por las que las víctimas no están denunciando o si las denuncias no se están registrando adecuadamente.

Esta situación es posible porque como lo señala Rita Segato es la respuesta a un sistema social, político y económico, donde los hombres son socializados para creer que pueden disponer de las mujeres, de sus cuerpos y hasta de sus vidas.

Muchas veces, las campañas públicas nos muestran al violentador como un monstruo, enfermo mental, dañado, loco, lo cual dista mucho de la realidad, ya que quienes ejercemos esa violencia somos hombres cuerdos, “buenas personas”, quienes observamos y calculamos el daño que podemos generar a la víctima. Bajo esta lógica, los hombres encontramos la justificación perfecta, no identificarnos como el violentador, con argumentos como yo no golpeo, no acoso, no violo, no exploto sexualmente a las mujeres, no asesino. Como dice el Dr. Óscar Montiel, “el problema está dentro de cada uno de los hombres”, por tanto, se requerirá que en 2023, el gobierno implemente políticas públicas que nos lleven a los hombres a tomar consciencia y transformar las practicas machistas que reproducen la violencia.

- Anuncio -

Desear que 2023 sea un año en el que disminuya la violencia y la violación a nuestros derechos humanos en el estado de Tlaxcala, no es un deseo inocente, es un llamado a la sociedad civil organizada, a la academia y a los medios de comunicación comprometidos con el respeto de la dignidad humana, para fortalecer los procesos de visibilización e incidencia avanzados en los últimos 20 años y particularmente en este 2022 que va terminando, que nuestra brújula para avanzar siga siendo la justicia, el amor y el bien común.

*Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.