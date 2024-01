PVEM impugnó ante el TEPJF los lineamientos para registro de candidaturas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que modificó el acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el que aprobó los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

La impugnación promovida ante la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF, dentro del expediente TET-JE-071/2023 y está a cargo de la ponencia del magistrado José Luis Ceballos Daza, fue sólo en lo relativo a la no entrega de la constancia de no antecedentes penales y no en el resto de los puntos que -argumenta-, son ilegales.

Los magistrados del TET determinaron modificar el acuerdo aprobado por el Consejo General del ITE, respecto de los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes para el registro de candidaturas, a fin de que no requiera la carta de antecedentes no penales como uno de los requisitos.

Además, por ser inconstitucional tal requisito, ordenó procedente la inaplicación de la porción normativa del artículo 152, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala.

Sin embargo, los otros agravios de los que el PVEM fueron declarados inoperantes por los magistrados electorales locales, por lo que determinó acudir a la Sala Regional del TEPJF.

Lo que impugna el Partido Verde es que en el artículo 8 de los Lineamientos debe aplicarse la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala y no lo la Ley General, pues la norma local no prevé un término en el que se pueda sustituir a los candidatos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Asimismo, apunta que el artículo 13 de los Lineamientos carece de fundamentación y motivación porque las candidaturas que obtengan su registro, no podrán sustituirse en alguna etapa del proceso electoral y que, en todo caso, sería cancelado el registro de la formula completa si faltara el propietario como el suplente.

Otro agravio que fue desestimado por el TET fue que el artículo 18 de tales Lineamientos resulta ambiguo en razón de que no especifica de forma clara las acciones necesarias que se llevarán a cabo por parte del ITE para verificar que las candidaturas no tengan sus derechos suspendidos.

También impugna el artículo 27, pues afirma que el ITE no puede condicionar la postulación de personas que pretendan elegirse de manera consecutiva al cumplimiento de la paridad de género, sino que solo debe atenerse a realizar el registro correspondiente de candidaturas en el caso de que así proceda, entre otras disposiciones.