PVEM exige a Bocardo dejar diputación a suplente; ella niega acuerdos de ese tipo

La renuncia de la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desató la disputa por su curul en el Congreso local, pues mientras la dirigencia estatal de dicho instituto político le exige que deje que su suplente concluya la legislatura, ella desconoce dicho acuerdo.

En entrevista, la dirigente estatal del Partido Verde y también diputada local, Maribel León Cruz le recordó a su ex compañera de bancada que su llegada a la LXV Legislatura fue gracias a la militancia de esta fuerza política y que, por correspondencia, debería ajustarse a los designios de ese instituto político.

Aunado a ello, mencionó que no debe pasar inadvertido que existe un acuerdo entre la diputada ex pevemista de que debe dejar el cargo a su suplente, Mariela Elizabeth Marqués López, afín de que ella concluya el periodo de esta legislatura, ya que ese fue uno de los acuerdos que llegó con la dirigencia nacional del Partido Verde a través del enlace Jaime Piñón Valdivia.

Ese acuerdo fue rechazado por Bocardo Phillips, quien reiteró que su salida de las filas del Partido Verde fue por la falta de apoyo a sus iniciativas por quien fuera su coordinador de bancada.

“Ahí ya se están tocando temas que a lo mejor no son relevantes para la legislatura y que son cuestiones que no se deben de tocar. No hay acuerdos de esa naturaleza, tampoco he dicho alguna cuestión personal, siempre lo he manejado por el trabajo que se ha hecho o se ha dejado de hacer y sin embargo, aquí ya se están tocando cuestiones personales como que lo manejan como un capricho o una falta de atención cuando yo creo que el trabajo del coordinador es precisamente atender a todos por igual y pues ser un poquito menos personal”.