PVEM abierto a acuerdos para ceder presidencia de JCCP a Morena

Aunque al interior de la LXV Legislatura local no han iniciado los escarceos ni pláticas en la materia, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaciel González Herrera abrió la posibilidad de que el pleno del Poder Legislativo ratifique como presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) y del Comité de Administración del Congreso local, a los morenistas Ever Campech Avelar y Vicente Morales, respectivamente.

Aunque la coordinación de los trabajos del Poder Legislativo corresponden por prelación, en el segundo año del ejercicio constitucional de esta legislatura, al PVEM por ser la segunda fuerza electoral, el líder de esa bancada sostuvo que no tendría inconveniente en respaldar la continuidad.

“Hasta este momento yo considero que existe una buena coordinación, hay comunicación, hay consenso. Considero que se ha demostrado, principalmente, que trabajo avanzado, ha fluido nuestra labor y en ese sentido, en lo personal, considero que se ha hecho un buen equipo, por lo que no tendría ningún detalle (en no respaldar), ninguna otra cuestión, siempre y que sea en beneficio de nuestro pueblo de Tlaxcala”.

No obstante, González Herrera, quien se perfilaba para ocupar esa posición, reconoció que al interior del Congreso aún no se inician los concesos para definir a sus próximos titulares de los órganos políticos y administrativos para el próximo año legislativo.

De no haber cambios, estimó, será después del próximo 25 de agosto cuando se aborde el tema en la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo.

“Aún no ha existido ninguna mesa de trabajo, no ha existido todavía este tema donde se pudiese plantear alguna modificación. La verdad es que todavía no existe algún dato al respecto. Esperemos que la próxima semana existan los acercamientos, los consensos, desde luego para darle continuidad al trabajo legislativo”.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 65 establece que “será presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, por la duración de la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en el Congreso del estado. En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la responsabilidad de presidir la Junta de Coordinación y Concertación Política tendrá una duración anual”.

En su caso, el líder pevemista aseguró que su prioridad es darle continuidad al trabajo legislativo e impulsar iniciativas a favor de los tlaxcaltecas, ya que “en este momento para mí la prioridad es trabajar en nuestra propia agenda legislativa de manera personal y desde luego de nuestro grupo parlamentario y pues darle continuidad a lo que tenemos en este momento”.