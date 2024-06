Pulcritud, honestidad y compromiso, pide gobernadora a alcaldes electos; los salientes deberán asumir las consecuencias, en caso de daños al erario, advierte

Al tiempo de requerir a las y los alcaldes electos que se conduzcan con “pulcritud, honestidad y compromiso”, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros advirtió a ediles salientes que deberán asumir las consecuencias en caso de heredar afectaciones al erario municipal.

Respecto de las declaraciones de algunos presidentes municipales electos, en el sentido de solicitar al gobierno estatal apoyo para seguridad y servicios públicos, como el de recolección de basura, dijo que este jueves sostendrá una reunión con un grupo de ellos.

“Estamos preparados ya con toda la capacitación y acompañamiento en todos los sentidos” para que cuenten con todos los elementos para un mejor desempeño, sobre todo en temas prioritarios, indicó.

Anotó que se integrarán diferentes bloques de alcaldes, a quienes también pedirá su respaldo porque la seguridad “es responsabilidad de cada uno de ellos “.

- Advertisement -

En torno a los 19 municipios que deberían cambiar a su director de seguridad, afirmó: “Estamos en esa parte; tenemos que cumplir porque es requisito fundamental que todos los policías estén debidamente certificados, Tlaxcala estaba en el último lugar a nivel nacional” y actualmente presenta un avance “bastante importante”.

Por tanto, recalcó que en este rubro va “a trabajar de la mano” con los próximos presidentes, “de tal manera que no se sienta un vacío cuando ellos lleguen” e inicien labores con los policías que ya se encuentran certificados.

52% de los próximos diputados ya tienen experiencia como legisladores; la mayoría viene de la reelección

- Advertisement -

Sobre las recientes detenciones de alcaldes y exalcaldes por un manejo irregular de recursos públicos, comentó que la sociedad “siempre pide que se acabe la corrupción”, por lo que estos casos “son situaciones muy complejas por la toma de decisiones de manera unilateral, “pero vamos a estar muy pendientes”.

Ante estas circunstancias recomendó a las y los presidentes electos a que desde un principio se conduzcan con pulcritud, honestidad y compromiso con las y los tlaxcaltecas.

“Lo que queremos es que haya presidentes y diputados con mucho compromiso social y con el pueblo, y que realmente respondan y correspondan a las demandas de un pueblo que desea que nos comportemos a la altura. Siempre habrá mano dura y lo hemos demostrado a la fecha”, acentuó.

Afirmó que su administración ha brindado acompañamiento a alcaldes (que están por terminar su gestión), sobre todo a aquellos que enfrentan problemáticas financieras y en infraestructura.

“Hemos tenido varias reuniones para decirles que me preocupa su situación, que se acerquen al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que resuelvan sus temas para no dejar problemas a futuras administraciones, la oportunidad se le dio a todos, quienes no lo hayan hecho asumirán las consecuencias en torno a la afectación que se haya dado”.

La mandataria fue abordada por diferentes medios de comunicación al concluir la firma del Acuerdo para el Impulso del Trabajo Digno de las y los Trabajadores del Estado, efectuado en un hotel de Atlihuetzía.

También te podemos recomendar: Salario mínimo vigente aún no alcanza a cubrir todas las necesidades de trabajadores: Conasami; 41 empresas se comprometen a pagar poco más de 8 mil pesos inicialmente