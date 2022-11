Pugnará Staicobat por 10 por ciento de incremento salarial y de 11 por ciento en prestaciones: dirigente

Para este año, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Staicobat) pugnará ante la Dirección General del subsistema por un incremento salarial de 10 por ciento y de 11 por ciento en prestaciones, informó el secretario general Juan Netzáhuatl Saldaña.

Refirió que el pliego petitorio fue aprobado en la asamblea general celebrada el 15 de octubre pasado por los 375 agremiadas y agremiados asistentes, quienes además autorizaron al secretario general proceder con la demanda por revisión contractual y salarial en contra de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat).

También, comentó, le brindaron su respaldo para declarar la huelga en caso de que el director general Darwin Pérez y Pérez no dé respuesta a las demandas, “pero espero que no tengamos llegar a esta situación, sino que lo resolvamos como siempre, por la vía del diálogo, la concertación, el acuerdo y la buena voluntad de ambas partes. Sobre todo, porque la razón de que estemos aquí son los alumnos y no queremos afectarlos”.

Este año, la organización exige un 10 por ciento de incremento salarial y 11 por ciento en prestaciones.

Respecto al primer punto, el dirigente recordó que el aumento dependerá de lo que autorice la Federación. “Es un recurso que ya viene etiquetado, estamos pidiendo el 10 por ciento y esperamos que termine en un 5 o 6 por ciento para atenuar la inflación que se vive”.

En este caso, el aumento salarial también lo plantean en el pliego petitorio, con la finalidad de que la administración estatal destine recursos para mejorar las condiciones económicas de las y los agremiados al Staicobat. “Hoy creemos que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y del director general del Colegio ven con buenos ojos que se dé solución al rezago que arrastramos los trabajadores del Cobat”.

En cuanto a las prestaciones, Netzáhuatl Saldaña comentó que la base trabajadora respaldó exigir un incremento de 11 por ciento. “Estamos revisando muchísimos artículos de las condiciones generales trabajo, también tiene mucho que ver el artículo 75 donde se encuentran las prestaciones de los trabajadores, incluye el aguinaldo, la productividad, cumpleaños, vales, y otros artículos de fondo que queremos que se modifiquen”.

También, abundó, se aprobó que, de alguna manera, se revise el tabulador de sueldos, precisamente con miras al proceso de homologación salarial (que se prevé se realice el próximo año), “para que podamos nosotros tener un tabulador donde haya un proceso de homologación amplio para todos los trabajadores”.

Asimismo, comentó que buscarán la regularización de algunas plazas que todavía están pendientes y ha sido un tema constante en pliegos petitorios anteriores. “Ojalá se pudiera dar en este proceso”, confió.