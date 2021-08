A puerta cerrada y en edificio alterno, Barroso Ramírez rindió protesta como edil de Xicohtzinco 

Luis Ángel Barroso Ramírez rindió protesta como presidente municipal de Xicohtzinco para el periodo 2021-2024 a puerta cerrada en un edificio alterno para evitar que pobladores inconformes con su triunfo trataran de impedir el protocolo que establece el artículo XV de la Ley Municipal del estado de Tlaxcala.

La ceremonia de instalación del ayuntamiento se llevó a cabo a las 11 horas de este martes en “un inmueble localizado en la cabecera municipal” previamente declarado recinto oficial para tal efecto, cuya ubicación se mantuvo en el total sigilo, y solamente fue transmitida en la recién creada página de Facebook Gobierno Municipal de Xicohtzinco 2021-2024.

Sin embargo, no todo fue perfecto, pues en la toma de protesta no estuvo la cuarta regidora Karla Rocío Amador Rojas, aparentemente en cumplimiento a un acuerdo de no presentarse al acto que hicieron los seis regidores que conforman el ayuntamiento con el grupo inconforme con la elección de Barroso Ramírez.

Es de referir que simpatizantes de la mayoría de las y los excandidatos a la presidencia municipal en el proceso electoral del 6 de junio iniciaron una protesta para exigir la limpieza de las votaciones, pues aseguran que Barroso Ramírez ganó gracias a la compra de voluntades en que incurrió el ahora exedil José Isabel Badillo Jaramillo, de quien además de ser yerno fue su director de Obras Públicas

Ante ello, durante más de dos meses cerraron la carretera federal Tlaxcala-Puebla a la altura de esta Comuna para exigir la limpieza de las elecciones, pero una vez que los tribunales electorales confirmaron el triunfo del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “liberaron” la vía, aunque se mantienen en plantón en la explanada de la presidencia municipal.

Por ese motivo, la ceremonia de toma de protesta del ayuntamiento de Xicohtzinco para el periodo 2021-2024 se realizó a puerta cerrada en un inmueble alterno y solo duró 20 minutos, 12 de los cuales los utilizó Barroso Ramírez para presentar su programa de gobierno que buscará cumplir en los próximos tres años.

“Estoy convencido de que todas y todos quienes integramos este ayuntamiento, que hoy tomamos protesta como la ley lo demanda, tenemos un firme compromiso para trabajar por Xicohtzinco. Hay un reto mayúsculo delante de todos como administración municipal, las y los ciudadanos merecen una administración que no solamente entregue resultados, sino que sea capaz de escuchar esas demandas que no han podido encontrar respuesta a lo largo de muchos años”, adujo.

En su mensaje, Barroso Ramírez evitó referirse de manera directa al movimiento de ciudadanos que está en contra de su administración, solamente dijo que cree en la pluralidad y en la diferencia de opiniones y reiteró que, en los siguientes tres años, su “único compromiso” es buscar “siempre” el bienestar para el municipio.