Psicosis, neurosis, locura

Las personas siempre hemos necesitado de una referencia, algo externo que nos defina y nos permita ocupar un lugar en el mundo. Durante muchos años, la referencia del sujeto fue dios, ese espíritu omnipotente y omnipresente que acompañaba a todos y cada uno de las personas, las protegía, asegura bienestar, sanaba, proveía la higiene del alma, promovía el bien vivir y otorgaba la vida eterna.

Otra referencia fue el Estado, entendido como un entramado institucional a través del cual se consensaban las leyes, los mecanismos de control y se definían las políticas públicas. Era considerado como una entidad que dotaba de lo necesario a los sujetos para subsistir: leyes, políticas públicas, administración de lo público, regulador de lo privado, un gerente económico y, también, una fuerza que asegura el orden.

Junto con el Estado, también la patria, la nación y la república fueron pilares de las referencias de las y los sujetos, nadie vivía sin patria o matria, sin nación, todas y todos tenían una república y eran parte de esa república, por designación o por opción.

Hoy la nación y la soberanía son algunos elementos que subsisten en el imaginario de la sociedad, un imaginario cada vez más ausente. Dios, el rey, el Estado, la patria o matria, así como la república son apenas fantasmas de algo que dio referencia a la sociedad en tiempos remotos. Los sensatos son la mayoría, los realmente sensatos son los nuevos abandonados, saben que dios ha muerto, el rey ha sido arrojado al olvido de la historia, y de entre la patria, nación y república, el Estado es apenas un holograma que subsiste, no para dar referencias, sino para apenas mandar e imponer el orden.

En el tiempo presente, pocos son los sujetos que tienen referencias, que se sienten referenciados con algo o alguien externo, hoy son muchos más los que sólo se referencian a sí mismos, que viven en el más profundo individualismo. Este sujeto posmoderno se jacta de ser independiente, de tener autonomía jurídica y ser libre.

No quiere esto decir que el sujeto posmoderno que es libre y se pavonea de tener autonomía jurídica no tenga referencia alguna, la referencia de estos sujetos ha sido el mercado, principalmente, las mercancías. El sujeto posmoderno consume todo aquello que le da referencia o que cree le da referencia, aunque sea algo que no necesite y quizá nunca necesitará. Esa mercancía le da sentido, identidad y configura su vida, aunque la percepción que tenga de su vida y de su estatus social sea sólo una ficción.

Una de las trampas más boscosas del sujeto posmoderno radica justamente en que tiene la libertad y autonomía jurídica, la cual llega hasta donde su bolsillo le alcanza, el sujeto más libre y autónomo es dependiente de la economía y lo material. La mercancía es la única que lo puede salvar, sanar y dar sentido. El sujeto posmoderno vive en un vacío y en una locura permanente, pues no tiene referencias que le den forma.

Resultan relevantes los ejemplos de Dany–Robert Dufourd. Aquella mujer que demandó a la empresa fabricante de su horno de microondas, porque no puso en el instructivo, ni en las calcomanías de alerta que están en la pared del costado que no debería meter a su cachorro después de bañarlo para secarlo dentro del horno. Lo más paradójico es que la mujer ganó la demanda a la empresa de hornos de microondas y obtuvo una jugosa indemnización.

De igual forma, aquella mujer que después de un agotador día decidió llegar a casa y, para relajar el cuerpo, destapó una botella de whisky y la bebió completa, sin dejar una sola gota. Cayó en estado de inconsciencia y en ese trance abortó el producto que tenía en su vientre con apenas cinco meses de gestación. La demanda de esta mujer a la empresa productora del whisky fue porque en ninguna de sus etiquetas prohibía tomar ese producto a mujeres embarazadas. Esta demanda también ganó en la corte y la mujer recibió un jugoso resarcimiento.

El sujeto posmoderno, ese que vive sin referencias, libre, con plena autonomía jurídica pero sometido por el mercado y la mercancía ha perdido más que el sentido común, está sujeto a las más aguda psicosis, neurosis y locura, la cual parece agudizarse en algunos sujetos y grupos sociales durante el confinamiento.

Esos sujetos desreferenciados, abandonados por dios, el rey, el Estado, la patria, la república, esas personas y colectividades son los más susceptibles a la creación de héroes patrios de manera mediática, a referenciarse a través de los medios de comunicación y las redes. Son esas y esos que perpetran agresiones contra las y los trabajadores de la salud, saquean, atacan a los nosocomios, se oponen comunitariamente a la sanitización, al uso de cubrebocas, esas y esos son los más indóciles al confinamiento.

El aislamiento y la inexistencia de referencias nos están llevando gradualmente a la psicosis, neurosis y a la locura.

