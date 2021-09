Pruebas gratuitas de Covid–19 son un apoyo a la economía: ciudadanos

Las unidades móviles para la detección gratuita de casos Covid–19 instaladas por la Secretaría de Salud (Sesa) en los municipios de Tlaxcala y Apizaco, han recibido una significativa afluencia de ciudadanos para realizarse las pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) e hisopado para los menores de 4 años de edad.

La estrategia se puso en marcha por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, como parte del rubro de salud que es uno de los ejes prioritarios en la administración estatal, la cual ha sido bien recibida por la población tlaxcalteca, ya que esto les permite tomar previsiones para evitar más contagios del SARS–CoV–2 entre su círculo cercano y apoyar la economía familiar.

Es el caso de Rocío Bonilla Juárez, oriunda de Tetla de la solidaridad, quien sospecha que su hija está contagiada ya que la madrugada del jueves presentó algunos de los síntomas característicos de la enfermedad, pero no fue posible que un médico les diera un diagnóstico efectivo.

“Queremos salir de dudas antes de regresar al trabajo para estar seguros de que no vamos a contagiar a nadie, si fuéramos a un laboratorio particular tendríamos que pagar casi 4 mil pesos porque somos cuatro miembros de la familia y desafortunadamente con nuestro salario no nos alcanza, comemos o nos hacemos la prueba, esta acción es buena porque ayuda a nuestros bolsillos”, mencionó.

El fácil acceso al estudio y los resultados expeditos que se entregan de 24 a 36 horas, vía correo electrónico, permite a las personas tomar las previsiones para no continuar con la propagación del virus.

María de Jesús Santos, de Apizaco, y Uriel Díaz, de Santa Apolonia Teacalco, llegaron desde temprana hora al módulo para someterse a la prueba luego de que tuvieran contacto con personas portadoras de Covid–19.

“Se presentó en mi trabajo un contagio y es por eso que estamos aquí para descartar algún posible positivo… esto me parece bien para que las personas tengan acceso a estos estudios”, manifestó Uriel Díaz.

La entrega de fichas inicia a las 8:30 de la mañana para la toma de muestras. El grupo de especialistas da prioridad a quienes presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza y garganta, cansancio, sudoración, pérdida del gusto y olfato, dolor de articulaciones y diarrea; adultos mayores o personas con discapacidad; también a quienes convivieron con un caso positivo.

Las personas interesadas en realizarse la prueba deben ayunar mínimo una hora antes del procedimiento, lo que incluye no beber líquidos, no lavarse la boca ni aplicarse productos cosméticos o humectantes en los labios; si son mayores de 18 años de edad llevar una identificación oficial y un correo electrónico. La prueba PCR únicamente consiste en depositar saliva en un tubo que posteriormente es analizado por los químicos.

El módulo de Tlaxcala se ubica sobre la avenida Juárez, a un costado de la Secretaría de Turismo del Estado, y en Apizaco en el parque Cuauhtémoc.